Τουρκία: Συνάντηση Φιντάν με τον ηγέτη της Χαμάς

O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, για την απελευθέρωση των ομήρων και τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό.

Türkiye's Minister of Foreign Affairs, Hakan Fidan, received Hamas Political Bureau Chairman, Ismail Haniyeh. The meeting included discussions on issues such as Gaza ceasefire, increasing humanitarian aid, release of hostages and two-state solution for permanent peace pic.twitter.com/BpfedV9vsl