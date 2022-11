Τουρκία: Στους 80 οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 5,9 Ρίχτερ

Στους 80 ανέρχονται οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη βορειοδυτική Τουρκία και έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Μεγάλος αριθμός πληθυσμού εξακολουθεί να βρίσκεται στους δρόμους και σε προσωρινά καταλύματα υπό τον φόβο εκδήλωσης νέων σεισμών. Οι τελευταίες πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι από τους 80 τραυματίες οι 23 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού μετέβη στην περιοχή που επλήγησε και προειδοποίησε τους κατοίκους να αποφεύγουν τα παλαιά κτίρια για την ασφάλειά τους.

“Σχεδόν ολοκληρώσαμε τους ελέγχους μας στα χωριά γύρω από το Γκόλιακα. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, μόνο κάποιοι αχυρώνες καταστράφηκαν σε αυτά τα μέρη“, δήλωσε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber. “Υπήρξε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του σεισμού, αλλά οι αρχές αποκαθιστούν την παροχή ρεύματος τώρα“, είπε.

Επίσης, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία για μία ημέρα ώστε να γίνουν έλεγχοι από συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την AFAD. Ωστόσο, ο σεισμός έγινε αισθητός ως την Κωνσταντινούπολη, 200 χιλιόμετρα μακριά, καθώς και στην Άγκυρα, περί τις 04:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας).

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο σεισμός που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη βορειοδυτική Τουρκία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρχικά 50 άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία έχουν καταγραφεί 101 μετασεισμοί.

Από τους τραυματίες, οι 37 είναι στην επαρχία Ντουτζέ, 6 στο Ζονγκουλντακ, 4 στην Προύσα και ένα άτομο στην Κωνσταντινούπολη.

Μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές παρά μόνο σε αχυρώνες σε μικρά χωριά.

Πάντα σύμφωνα με την AFAD, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν ισχύος 6,1 βαθμών, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) από την πλευρά του υπολόγισε ότι είχε μέγεθος έξι βαθμών.

An earthquake of magnitude 6.0 occurred 186 km West-North-West of Ankara, Turkey at around 06:38 am on Wednesday. The depth of the earthquake was 10 km below the ground, said National Center for Seismology.#Turkey #Earthquake #Ankara #NationalCenterForSeismology pic.twitter.com/U9woCmfiig