Τουρκία: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας γρονθοκόπησε τον διαιτητή του αγώνα (vid)

Απίστευτο σκηνικό συνέβη στο τουρκικό πρωτάθλημα το βράδυ της Δευτέρας (11/12), καθώς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Ανκαραγκιουτσού με τη Ρίζεσπορ (1-1) για την 15η αγωνιστική της Superleague o πρόεδρος των γηπεδούχων Φαρούκ Κοτσά εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον διαιτητή Χαλίλ Ομούτ Μελέρ!

Οι γηπεδούχοι, στους οποίους αγωνίζονται οι Τάσος Χατζηγιοβάνης και Στέλιος Κίτσιου είχαν πολλά παράπονα απ’ τον διαιτητή για την αποβολή του Αλί Σοβέ στο 50ό λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως η κατάσταση «ξέφυγε» εντελώς.

Με τον ισχυρό άνδρα της Ανκαραγκιουτσού να επιτίθεται στον ρέφερι και να τον «ξαπλώνει» στο γήπεδο με γροθιά, για να ακολουθήσει επίθεση κι από άλλα άτομα των γηπεδούχων που άρχισαν να κλωτσούν άγρια τον διαιτητή Μελέρ, ενώ ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

These are heinous, embarrassing scenes coming out of Turkey’s Süper Lig. Faruk Koca, the president of Ankaragücü, has rushed the field and assaulted UEFA referee Halil Umut Meler after the final whistle.

pic.twitter.com/xM8Xa5jYIQ