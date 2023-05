Τουρκία: Παραίτηση Ιντζέ και δημοσκοπήσεις δίνουν ώθηση στην υποψηφιότητα Κιλιντσάρογλου

Το αντίπαλον δέος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές της Τουρκίας,αυτό το Σαββατοκύριακο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου έλαβε ώθηση την Πέμπτη, μετά την αιφνίδια παραίτηση του Μουχαρέμ Ιντζέ αλλά και το προβάδισμα άνω των πέντε ποσοστιαίων ομάδων που του δίνει μια νέα δημοσκόπηση.

Η απόσυρση του Ιντζέ, ενός από τους τέσσερις υποψήφιους που διεκδικούν την προεδρική ψηφοφορία της Κυριακής, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας σε αυτό που θεωρείται ως η μεγαλύτερη δοκιμασία του Ερντογάν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του που διαρκεί δύο δεκαετίες.

What a last minute twist! Muharrem Ince - one of the three opposition presidential candidates - says he is withdrawing from the race. #Seçim2023 pic.twitter.com/vvoe6PO7lZ