Εκλογές Τουρκία

Είναι σημαντικό οι εκλογές στην Τουρκία να είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πίτερ Στάνο, εκφράζοντας τη διάχυτη ανησυχία της Δύσης για τις πρακτικές με τις οποίες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προσπαθούσε να παρατείνει την 20ετή παραμονή του στην εξουσία, καθώς απειλείται με ήττα.

Οι πιθανότητες επικράτησης του επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, φαίνεται να αυξάνονται μετά την απόφαση για αποχώρηση από την εκλογική κούρσα του υποψήφιου για την προεδρία, Μουαρέμ Ιντζέ, επικεφαλής του Κόμματος της Πατρίδας την Πέμπτη, μόλις τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές στην Τουρκία.

Ince says he withdraws after 45-days-long slanderous attacks and he pulls out of the race because he doesn’t want opposition to blame him. “So they don’t have any excuse”