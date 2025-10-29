Τουρκία: Οικογενειακή τραγωδία από την κατάρρευση του κτιρίου στην Κοτζαέλι - Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Η τραγωδία που έπληξε μια οικογένεια ξεχωρίζει από την κατάρρευση της επταώροφης πολυκατοικίας στην επαρχία Κοτζαέλι, ανατολική της Κωνσταντινούπολης με δύο παιδιά 12 και 14 ετών να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Η πενταμελής οικογένεια, μια μητέρα, ένας πατέρας και τρία παιδιά, ζούσε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, η 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίρ, διασώθηκε από τα ερείπια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ παραμένουν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των γονιών της.

Οι ομάδες διάσωσης που εργάστηκαν στην περιοχή για περίπου 11 ώρες ανέσυραν τα πτώματα του 12χρονου Μουχαμέτ Εμίρ Μπιλίρ και της 14χρονης Χαϊρούνισα Μπιλίρ.

Εννέα κτίρια της περιοχής εκκενώθηκαν προληπτικά. Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση έδειχναν εκσκαφείς να σηκώνουν τσιμεντόπλακες, ενώ ομάδες διάσωσης χρησιμοποιούσαν σκύλους ανίχνευσης και συσκευές ανίχνευσης ήχου για να εντοπίσουν επιζώντες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 147 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων 80 από την εθνική υπηρεσία καταστροφών AFAD, αποσπάστηκαν στον τόπο του συμβάντος, μαζί με 52 οχήματα, δύο σκύλους ανίχνευσης, οκτώ ακουστικές συσκευές και δύο drones.