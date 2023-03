Τουρκία: Ο Ερντογάν υπόσχεται να σβήσει τα ίχνη των καταστροφικών σεισμών

Να επουλώσει τις πληγές των θυμάτων των καταστροφικών σεισμών του Φεβρουαρίου, εξαιτίας των οποίων έχασαν τη ζωή τους πάνω από 50.000 άνθρωποι, υποσχέθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Παρασκευή.

«Μαζί θα απομακρύνουμε τα ίχνη της καταστροφής», δήλωσε σε τελετή στη σεισμόπληκτη επαρχία Χατάι.

Υπενθυμίζεται ότι οι σεισμοί των 7,7 και 7,6 Ρίχτερ χτύπησαν τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου 11 τουρκικές επαρχίες (Άδανα, Αντιγιαμάν, Ντιγιάρμπακιρ, Ελαζίκ, Χατάι, Γκαζιαντέπ, Καχραμανμαράς, Κιλίτς, Μαλάτια, Οσμάνιγιε και Σανλιούρφα. Περισσότεροι από 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τους σεισμούς στην Τουρκία, όπως και πολλοί άνθρωποι στη βόρεια Συρία.

«Δεν θα αφήσουμε (τη σεισμόπληκτη περιοχή) ώσπου οι πληγές να επουλωθούν και ό,τι καταστράφηκε να ξανακτιστεί καλύτερα», υπογράμμισε.

Η Τουρκία σχεδιάζει την καταστροφή αρκετών κτιρίων μέσα στη χρονιά για την επαναστέγαση των σεισμόπληκτων, σύμφωνα με τον Ερντογάν, ο οποίος επισήμανε πως 319.000 σπίτια θα οικοδομηθούν μέσα στην πρώτη χρονιά και 650.000 στο σύνολό τους.

