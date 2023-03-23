Ερντογάν: Προεκλογική φιέστα - «Εγκαινιάζει» τα θεμέλια 17.902 κατοικιών στα σεισμόπληκτα (pics&vid)

Τριγυρίζει στις κατεστραμμένες από τους φονικούς σεισμούς περιοχές της Τουρκίας όπου ανοικοδομούνται 17.902 κατοικίες και κάνει προεκλογικό σόου, με live συνδέσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρίσταται στην «τελετή θεμελίωσης» των κατοικιών, προβάλλοντας τις οικοδομικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σαράντα έξι μέρες μετά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.
Ο Ερντογάν παρεβρέθηκε στην τελετή στο Καχρανμαράς, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί και τον υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ.
Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Törenihttps://t.co/AnH4fmMZvj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023
Αντίστοιχη «φιέστα» θα γίνει την Παρασκευή και στην επαρχία Χατάι.
Ο Τούρκος πρόεδρος επίσης δεν έχει σταματήσει να «βομβαρδίζει» το Twitter με εικόνες από την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών.
Deprem felaketinden sonraki ikinci haftada kalıcı konutların inşası için adımları atmaya başladık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023
Bugün Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 konut ile 620 köy evinin temelini attık. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/SZYzA6ofYO
Depremin 45'inci günündeyiz...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023
Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6 bin 223 köy evinin inşasıyla ilgili hazırlıkları bitirip ihalesini yaptık.
Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı ise 17 bin 902... pic.twitter.com/USeq9KY5PH
1 milyon 180 bin güvenli konutu ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini nasıl yaptıysak; ülkemizin dört bir yanında deprem, sel, yangın afetlerinde ortaya çıkan hasarı nasıl kısa sürede telafi ettiysek bu depremlerin yaralarını da aynı şekilde kısa sürede saracağız. pic.twitter.com/m003Seljxu— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023