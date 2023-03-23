Ερντογάν: Προεκλογική φιέστα - «Εγκαινιάζει» τα θεμέλια 17.902 κατοικιών στα σεισμόπληκτα (pics&vid)
AP Photo/File
AP Photo/File

Ερντογάν: Προεκλογική φιέστα - «Εγκαινιάζει» τα θεμέλια 17.902 κατοικιών στα σεισμόπληκτα (pics&vid)

23/03/2023 • 18:30
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
23/03/2023 • 18:30
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τριγυρίζει στις κατεστραμμένες από τους φονικούς σεισμούς περιοχές της Τουρκίας όπου ανοικοδομούνται 17.902 κατοικίες και κάνει προεκλογικό σόου, με live συνδέσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρίσταται στην «τελετή θεμελίωσης» των κατοικιών, προβάλλοντας τις οικοδομικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σαράντα έξι μέρες μετά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου. 

Ο Ερντογάν παρεβρέθηκε στην τελετή στο Καχρανμαράς, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί και τον υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ.

Αντίστοιχη «φιέστα» θα γίνει την Παρασκευή και στην επαρχία Χατάι.

Ο Τούρκος πρόεδρος επίσης δεν έχει σταματήσει να «βομβαρδίζει» το Twitter με εικόνες από την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών.