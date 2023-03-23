Ερντογάν: Προεκλογική φιέστα - «Εγκαινιάζει» τα θεμέλια 17.902 κατοικιών στα σεισμόπληκτα (pics&vid)

Τριγυρίζει στις κατεστραμμένες από τους φονικούς σεισμούς περιοχές της Τουρκίας όπου ανοικοδομούνται 17.902 κατοικίες και κάνει προεκλογικό σόου, με live συνδέσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρίσταται στην «τελετή θεμελίωσης» των κατοικιών, προβάλλοντας τις οικοδομικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σαράντα έξι μέρες μετά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Ο Ερντογάν παρεβρέθηκε στην τελετή στο Καχρανμαράς, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί και τον υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ.

Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Törenihttps://t.co/AnH4fmMZvj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023

Αντίστοιχη «φιέστα» θα γίνει την Παρασκευή και στην επαρχία Χατάι.

Ο Τούρκος πρόεδρος επίσης δεν έχει σταματήσει να «βομβαρδίζει» το Twitter με εικόνες από την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών.

Deprem felaketinden sonraki ikinci haftada kalıcı konutların inşası için adımları atmaya başladık.



Bugün Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 konut ile 620 köy evinin temelini attık. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/SZYzA6ofYO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023

Depremin 45'inci günündeyiz...



Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6 bin 223 köy evinin inşasıyla ilgili hazırlıkları bitirip ihalesini yaptık.



Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı ise 17 bin 902... pic.twitter.com/USeq9KY5PH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023