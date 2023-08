Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε λιμάνι κοντά στο Κοτζαέλι - Τουλάχιστον 12 τραυματίες (vids)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη σιτηρών στο λιμάνι του Ντεριντσέ γύρω στις 14:40 κοντά στο Κοτζαέλι, μια επαρχία στην Κωνσταντινούπολη. Τουλάχιστον 12 άτομα έχουν τραυματιστεί (οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 10), δύο εκ των οποίων σοβαρά, ενώ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής «η έκρηξη συνέβη λόγω συμπίεσης της σκόνης του σιταριού κατά τη μεταφορά του σιταριού από ένα πλοίο στο σιλό».

Σύμφωνα με το CNN Turk, η έκρηξη έγινε επίσης αισθητή από την επαρχία Γκιολτσούκ και στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλος αριθμός σωστικών ομάδων απεστάλη έπειτα από ειδοποίηση των πολιτών.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του Κοτζαέλι, Σεντάρ Γιαβούζ, ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της έκρηξης έχουν τραυματιστεί συνολικά 10 άτομα.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Ντεριντσέ, Ζεκί Αϊγκούν, η έκρηξη προκάλεσε τεράστια ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή. «Έμοιαζε με σεισμό. Υπάρχουν περίπου 40 σιλό εδώ, δύο από αυτά εξερράγησαν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος του CNN Turk Χασρέτ Καγιά, ο οποίος μετέδωσε τις πρώτες πληροφορίες, δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση: «Έγινε γνωστό ότι σημειώθηκε έκρηξη σε ένα από τα σιλό σιταριού. Πιστεύεται ότι συνέβη ενώ ένα πλοίο αγόραζε σιτάρι στο συγκεκριμένο σημείο. Οι αρχές δεν έχουν κάνει ακόμη κάποια επίσημη δήλωση. Αυτό θα διευκρινιστεί το επόμενο διάστημα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε λάβει από την περιοχή. Έχουν ληφθεί μέτρα σε ορισμένα σημεία της περιοχής του λιμανιού", δήλωσε.

