Τουρκία: Η κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο επιδοτήσεων τηλεοπτικών σειρών για την προώθηση του τουρισμού

Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα επιδότηση 100.000 δολαρίων ανά επεισόδιο για παραγωγούς δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών της χώρας που προωθούν την Τουρκία, τη γλώσσα της και την κουζίνα της.

Η Τουρκία, ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας τηλεοπτικών σειρών στον κόσμο, σκοπεύει τώρα να τις αξιοποιήσει ως εργαλείο για την ενίσχυση της τουριστικής της βιομηχανίας, δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Μεχμέτ Ερσόι κατά την παρουσίαση του σχεδίου.

Ο ίδιος εξήρε το «μεγαλύτερο μάθημα τουρκικής γλώσσας» για ένα δισεκατομμύριο θεατές, σημειώνοντας ότι οι τουρκικές σειρές παράγουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από εξαγωγές σε 170 χώρες σε όλες τις ηπείρους: ένα «ιστορικό ρεκόρ», τόνισε.

Για να λάβουν αυτή την κυβερνητική βοήθεια, οι παραγωγές πρέπει να συμβάλλουν στην «προώθηση της Τουρκίας, στη διάδοση της γλώσσας» και να εξάγονται σε «αγορές-στόχους για τον τουρκικό τουρισμό», μεταξύ άλλων κριτηρίων επιλεξιμότητας, εξήγησε ο υπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τουρκικές σειρές εξάγονται ιδιαίτερα στην περιοχή του Κόλπου, συχνά στα αραβικά, και στη Νότια Αμερική.

Ο Ερσόι διαβεβαίωσε ότι η πρόσβαση στους ιστορικούς χώρους θα είναι πιο εύκολη, πιο συχνή και δωρεάν για τα γυρίσματα.

Ως αποτελεσματικό εργαλείο της τουρκικής «ήπιας ισχύος», οι τηλεοπτικές σειρές συμβάλλουν στην «εικόνα της επωνυμίας» της χώρας και προσελκύουν επισκέπτες που επιθυμούν να δουν τα τοπία και τους χώρους των γυρισμάτων, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προσφέρουν ειδικά δρομολόγια.