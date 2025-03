Τουρκία: Το «Χ» προσφεύγει στα δικαστήρια μετά το αίτημα των Aρχών για μπλοκάρισμα λογαριασμών

Στο τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο προσέφυγε η πλατφόρμα «Χ», όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/03), έπειτα από αίτημα των αρχών της χώρας να μπλοκαριστούν πάνω από 100 λογαριασμοί, εν μέσω ενός κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ειδικότερα, η ομάδα επικοινωνίας του κοινωνικού δικτύου σε ανάρτησή της, τόνισε πως «χθες, καταθέσαμε ατομική προσφυγή στο τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο αμφισβητώντας μια εντολή της Τουρκικής Αρχής Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών για αποκλεισμό 126 λογαριασμών (...) στην Τουρκία».

Yesterday, we filed an individual application before the Turkish Constitutional Court challenging an order from the Turkish Information and Communication Technologies Authority to block 126 accounts such as @metcihan, @artigercek, @haykobagdat within Türkiye. X is committed to…