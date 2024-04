Τουρκία για Σύνοδο Κορυφής: Έντονη αντίδραση για τη σύνδεση της ένταξης στην ΕΕ με το Κυπριακό

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής αναφορικά με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και δη τη διασύνδεση του ευρωπαϊκού μέλλοντος της χώρας με το Κυπριακό.

«Η σύνδεση του Κυπριακού με την πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή από εμάς. Η προσέγγιση που περιορίζει τις πολύπλευρες σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ στο Κυπριακό πρέπει να εγκαταλειφθεί» διαμηνύει το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

«Μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στο Κυπριακό ή σε άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Τουρκία δηλώνει ότι απορρίπτει «τον επιλεκτικό περιορισμό της συνεργασίας της με την ΕΕ σε ορισμένους τομείς» κάτι που εκλαμβάνεται ως αιχμή για το μεταναστευτικό.

«Οι αποφάσεις για τη χώρα μας που ελήφθησαν στην Ειδική Σύνοδο Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7-18 Απριλίου 2024 αποτελούν νέο παράδειγμα έλλειψης στρατηγικού οράματος της ΕΕ για τη χώρα μας και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Τα Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής τονίζουν ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να αναπτύξει μια σχέση με τη χώρα μας με στόχο τη συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί σοβαρή ασυνέπεια το γεγονός ότι δεν μπορεί να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με τις συστάσεις της κοινής ανακοίνωσης για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας που εκπονήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της ΕΕ/Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας Μπορέλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

Ως υποψήφια χώρα η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη για ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, απορρίπτουμε τον επιλεκτικό περιορισμό της συνεργασίας μας σε ορισμένους τομείς. Θα συζητήσουμε τον διάλογό μας με την ΕΕ στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, ανάλογα με την ταχύτητα, το επίπεδο και το εύρος των βημάτων της ΕΕ προς την Τουρκία την επόμενη περίοδο».

