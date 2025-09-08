Τουρκία: Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση σε αστυνομικό τμήμα της Σμύρνης

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Ο δράστης, φερόμενος ως 16 ετών, άνοιξε πυρ εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκόρεν στην περιοχή Μπάλκοβα και συνελήφθη, μετέδωσε το NTV. Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ανήλικος πυροβόλησε τους αστυνομικούς με κυνηγετικό όπλο και έχει συλληφθεί.

Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα. Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

Turkey: Two police officers were killed in a shooting attack on a police station in İzmir province. pic.twitter.com/UphmeuXfS0 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) September 8, 2025

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν, η Τουρκία έχει δεχθεί επιθέσεις από Κούρδους μαχητές, ισλαμιστικές και ακροαριστερές οργανώσεις, συχνά στοχεύοντας δυνάμεις ασφαλείας και κυβερνητικούς θεσμούς.

Η Σμύρνη, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας στις ακτές του Αιγαίου, έχει υποστεί προηγούμενες επιθέσεις, όπως η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από δικαστικό μέγαρο το 2017, που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα.