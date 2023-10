Η Τουρκία παραδέχθηκε ότι το drone που κατέρριψαν οι ΗΠΑ στη Συρία ήταν δικό της

Στην παραδοχή πως το drone που κατέρριψαν οι ΗΠΑ στη Συρία ήταν τουρκικό προέβη η Άγκυρα μέσω ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας πως το περιστατικό οφείλεται σε «διαφορετικές τεχνικές εκτιμήσεις με τρίτα μέρη».

«Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο Οργανισμός Πληροφοριών μας ξεκίνησαν εκτενείς επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατικών στόχων PKK/YPG στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτοάμυνας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες (5 Οκτωβρίου) καταστράφηκαν πολλοί στόχοι της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης, ιδίως στις περιοχές Τελ Ριφάτ, Τζιζίρε και Ντερίκ στη βόρεια Συρία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χάθηκε ένα όπλο λόγω διαφορετικών τεχνικών αξιολογήσεων στον μηχανισμό αποκλιμάκωσης που λειτουργεί με τρίτους. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού χωρίς συγκρούσεις με τα αρμόδια μέρη.

Το εν λόγω περιστατικό δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση την εκτέλεση της εν εξελίξει επιχείρησης και το χτύπημα των εντοπισθέντων στόχων.

Όπως έγινε στο Ιράκ, όλα τα ταλέντα και οι πηγές εισοδήματος που αναπτύσσει η τρομοκρατική οργάνωση στη Συρία θα συνεχίσουν να καταστρέφονται συστηματικά.»

BREAKING:



An American F-16 fighter jet just shot down a Turkish Anka-S drone over Syria after it was deemed a threat to U.S. forces in the area.



The drone had earlier bombed SDF (Kurdish) positions.



It's the first time ever that the U.S. shoots down a Turkish aircraft pic.twitter.com/NRjFdae0kD