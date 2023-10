Τουρκία: Αποστολή δύο ακόμα αεροσκαφών με ιατρικό εξοπλισμό για την Γάζα μέσω Αιγύπτου

Η Τουρκία έστειλε δύο αεροσκάφη εμπορευμάτων στην Αίγυπτο σήμερα, μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό και προμήθειες για τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, προσθέτοντας ότι θα αποσταλούν δύο ακόμα αεροσκάφη με περισσότερες προμήθειες.

Turkish Air Force plane arrives at El Arish International Airport in Egypt, delivering humanitarian aid and medical supplies intended for civilians in Gaza ⤵️ pic.twitter.com/97JG0kSYF2