Τουρκία: Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω απειλής για βόμβα

Αεροσκάφος της ινδικής εταιρείας Vistara με 247 επιβάτες και πλήρωμα, έκανε αναγκαστική προσγείωση στην ανατολική Τουρκία, έπειτα από απειλή για βόμβα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

«Η πτήση UK27 από το Μουμπάι για τη Φραγκφούρτη προσγειώθηκε στην Τουρκία (αεροδρόμιο του Ερζερούμ) για λόγους ασφαλείας» ανέφερε η ίδια η εταιρεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

#DiversionUpdate: Flight UK27 from Mumbai to Frankfurt (BOM-FRA) has been diverted to Turkey (Erzurum airport) due to security reasons and has landed safely at 1905 hours. Please stay tuned for further updates.