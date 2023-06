Τουριστικό υποβρύχιο περιήγησης στον Τιτανικό αγνοείται

Υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τουριστών στο ναυάγιο του Τιτανικού αγνοείται στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η ακτοφυλακή της Βοστώνης δήλωσε στο BBC ότι τη Δευτέρα βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για το υποβρύχιο.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι, αν υπήρχαν, επέβαιναν στο σκάφος τη στιγμή που χάθηκε.

Μικρά υποβρύχια μεταφέρουν περιστασιακά τουρίστες που πληρώνουν ακόμα και 250.000 δολάρια για να επισκεφθούν το ναυάγιο του Τιτανικού.

Σύμφωνα με τη Daily Mail το σάιτ της OceanGate Expeditions, εταιρείας που προσφέρει τέτοιες υποβρύχιες περιηγήσεις στο ναυάγιο είχε πέσει μετά την είδηση ότι αγνοείται υποβρύχιο.

Πρόσφατα η εταιρεία σε tweet της είχε αναφέρει ότι χάρη σε συνεργασία με την Starlink είχε πια εξασφαλίσει καλή σύνδεση ίντερνετ κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων της στον Τιτανικό.

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success - thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD