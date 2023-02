Τουλάχιστον 73 μετανάστες θεωρούνται νεκροί μετά από ναυάγιο ανοικτά της Λιβύης

Τουλάχιστον 73 μετανάστες αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι και πιθανολογείται ότι είναι νεκροί μετά από ναυάγιο πλοίου στα ανοικτά των λιβυκών ακτών την Τρίτη, σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Λιβύη στο Twitter.

🚨 At least 73 migrants are reported missing and presumed dead following a tragic shipwreck off the Libyan coast yesterday according to @UNmigration in Libya.



The boat, carrying around 80 people, reportedly departed from Qasr Alkayar on 14 February heading to Europe. pic.twitter.com/fGtUW6bkhT