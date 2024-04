Σεισμός στην Ταϊβάν

Ελικόπτερα συνέχισαν σήμερα να απομακρύνουν δεκάδες τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εδώ και τέσσερις ημέρες εξαιτίας κατολισθήσεων σε ένα βουνό στο ανατολικό τμήμα της νήσου της Ταϊβάν, που συγκλονίστηκε από έναν ισχυρό σεισμό, με τουλάχιστον 13 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών, την ισχυρότερη εδώ και 25 χρόνια στην Ταϊβάν, έξι άνθρωποι αγνοούνται και περισσότεροι από 1.100 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν σήμερα αύξηση του αριθμού των νεκρών αφότου ανέσυραν τρία πτώματα που είχαν εντοπίσει σε μια διαδρομή πεζοπορίας.

Taiwan Earthquake Latest: Another body has been found on Shakadang Trail in Taroko National Park, bringing the death toll from Wednesday's earthquake to 13. Six people are still unaccounted for. pic.twitter.com/BsilNLZOXG