Τόνοι τροφίμων έφτασαν στη Γάζα - Επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Το πρώτο πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε τη Γάζα και άρχισε να ξεφορτώνει τόνους τροφίμων στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποφευχθεί η λιμοκτονία των κατοίκων, καθώς ξαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για ανακωχή στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε χθες, Παρασκευή το «πράσινο φως» στο σχέδιο για την επιχείρηση στη Ράφα στη Γάζα.

Σχολιάζοντας, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «θα ήθελε να έχει την ευκαιρία να δει» το σχέδιο του ισραηλινού στρατού για την επίθεση στη Ράφα, το οποίο ενέκρινε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα υποστηρίξουμε ένα σχέδιο που δεν λαμβάνει υπόψη ενάμιση εκατομμύριο Παλαιστίνιους» πρόσφυγες σε αυτή την περιοχή του νότιου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, προειδοποίησε εκ νέου ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς παρουσίασε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στους μεσολαβητές και τις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, 100 από τους οποίους εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με την πρόταση που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Εκφορτώθηκαν όλες οι προμήθειες και ετοιμάζονται προς διανομή στη Γάζα», ανέφερε η οργάνωση World Central Kitchen σε δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο. Η οργάνωση δεν διευκρίνισε πότε ή πού θα διανεμηθεί η βοήθεια αυτή.

Οι προμήθειες αυτές, που είναι περίπου 200 τόνοι τροφίμων, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, μεταφέρθηκαν από την Κύπρο με φορτηγίδα που ρυμουλκούσε το πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms, που απέπλευσε την Τρίτη από το λιμάνι της Λάρνακας.

Στο μεταξύ, η Χαμάς, που απαιτούσε μέχρι τώρα οριστική κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων που κρατά στη Γάζας, δήλωσε διατεθειμένη να κλείσει συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών για έξι εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων 42 όμηροι - γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένα πρόσωπα και άρρωστοι - θα ανταλλαχθούν με 20 ως 50 Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές.

Για αυτό όμως αξιώνει την «απόσυρση» του ισραηλινού στρατού «από όλες τις πόλεις και τις κατοικημένες περιοχές», την «επιστροφή των εκτοπισμένων χωρίς περιορισμούς» και την είσοδο τουλάχιστον 500 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο καθημερινά, δήλωσε στέλεχός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν από την πλευρά του δήλωσε πως οι χώρες που μεσολαβούν εργάζονται «ασταμάτητα για να κλείσουν το χάσμα» που μένει ώστε να συναφθεί συμφωνία.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του, αν και επέμεινε το ότι η Χαμάς εξακολουθεί να προβάλλει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ανέφερε πως θα στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ανταλλαγή, χωρίς να διευκρινίσει πότε. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Πέρα από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες, ο ΟΗΕ φοβάται γενικευμένο λιμό στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο, ειδικά στον βορρά, όπου η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη.

AP Photo/Petros Karadjias

Πλοίο που μίσθωσε η ισπανική ΜΚΟ Open Arms, που αναχώρησε την Τρίτη από την Κύπρο με 200 τόνους τρόφιμα που προμήθευσε η αμερικανική ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK), έφθασε χθες σε πλωτή αποβάθρα όπου εκφορτώνονταν χθες από το απόγευμα ως το βράδυ.

«Η WKC ξεφορτώνει σχεδόν 200 τόνους ρυζιού, αλευριού, πρωτεϊνών και πολλών ακόμη, που έφθασαν διά θαλάσσης νωρίτερα. Την ίδια στιγμή που εκφορτώνεται αυτό το φορτίο, το δεύτερο πλοίο μας προετοιμάζεται να φύγει από την Κύπρο με εκατοντάδες τόνους επιπλέον τρόφιμα», ανέφερε με ικανοποίηση η αμερικανική ΜΚΟ μέσω X.

Update from Gaza🎥 WCK is offloading almost 200 tons of rice, flour, proteins & more that arrived by sea earlier today. At the same time this shipment is transported ashore, our second vessel is preparing to set sail from Cyprus with hundreds more tons of food. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/cHacgMJQ6c