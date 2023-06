Τιτανικός: Ελπίδες να βρεθεί το χαμένο υποβρύχιο - Ακούστηκαν «ήχοι» στην περιοχή των ερευνών

Πιθανά σημεία ζωής για τους πέντε επιβαίνοντες στο βαθυσκάφος κατέγραψε καναδικό αεροσκάφος P8. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Rolling Stone και στη συνέχεια το CNN, οι ήχοι ακούγονταν με συχνότητα 30 λεπτών.

Τέσσερις ώρες αργότερα μηχανές sonar που έχουν αναπτυχθεί στην ίδια περιοχή κατέγραψαν τους ίδιους ήχους, όπως αναφέρεται στο σημείωμα του υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο οποίο, όμως, δεν διευκρινίζεται το πότε ακριβώς καταγράφηκαν αυτοί οι ήχοι ή το για πόσο διάστημα συνεχίζονταν.

Η αμερικανική ακτοφυλακή από την πλευρά της επιβεβαίωσε πως καναδικό αεροσκάφος εντόπισε ήχους κάτω από το νερό στην έρευνα όπου πιστεύεται πως βρίσκεται το μικρό υποβρύχιο, αλλά χωρίς περαιτέρω αποτέλεσμα και πρόσθεσε πως η έρευνα συνεχίζεται.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος του The Explorers Club με ανάρτησή του στα social media έκανε λόγο για «βάσιμες αιτίες για να έχουμε ελπίδες βάσει των στοιχείων από το πεδίο ερευνών».

«Το RCC Halifax ανέπτυξε ένα P8, Poseidon, το οποίο έχει δυνατότητες εντοπισμού από αέρος, κατέγραψε επαφή σε μια θέση κοντά στο σημείο στο οποίο πιστεύεται ότι χάθηκε το βαθυσκάφος. Το P8 "άκουσε" ήχους από χτυπήματα στην περιοχή κάθε 30 λεπτά. Τέσσερις ώρες αργότερα αναπτύχθηκαν επιπλέον συσκευές sonar και τα χτυπήματα συνεχίζονταν» αναφέρεται στο σημείωμα του αμερικανικού υπουργείου.

Ανεξάρτητα από την πληροφορία αυτή αναζητείται μη επανδρωμένη υποβρύχιο όχημα για να βοηθήσει στην επιχείρηση έρευνας, προστίθεται στο σημείωμα.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την εκτίμηση από την αμερικανική ακτοφυλακή το βράδυ της Τρίτης ότι απομένουν 40 ώρες οξυγόνου για τους πέντε επιβαίνοντες στο βαθυσκάφος, ποσότητα που έχει πλέον μειωθεί με τις αρχικές εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι το οξυγόνο θα είναι διαθέσιμο μέχρι νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.

Ενισχύεται η ελπίδα για επιζώντες

Η είδηση αναπτερώνει τις ελπίδες για επιζώντες. Καναδικό αεροσκάφος P3 εντόπισε επίσης λευκό ορθογώνιο αντικείμενο στο νερό, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αλλά ένα άλλο πλοίο που είχε προγραμματιστεί να ερευνηθεί εκτράπηκε για να βοηθήσει στην έρευνα της ακουστικής ανάδρασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το CNN επικοινώνησε με την OceanGate, την αμερικανική ακτοφυλακή στη Βοστώνη και τις καναδικές αρχές για σχόλια.

The Explorers Club: Σημάδια ζωής

Μια λέσχη εξερευνητών, η Explorers Club, η οποία ιδρύθηκε από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Χάμις Χάρντινγκ - ένα εκ των επιβαινόντων στο υποβρύχιο Titan, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα από τη ζώνη ερευνών υποδηλώνουν ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να είναι ζωντανοί.

Message from President Richard Garriott Regarding the Ongoing Titanic Search and Rescue Mission pic.twitter.com/ec7YX5VQCY — ExplorersClub (@ExplorersClub) June 21, 2023

Μέχρι την Τρίτη είχε ερευνηθεί μια έκταση 10.000 τετραγωνικών μιλίων και οι έρευνες συνεχίζονται, ανέφερε η υπηρεσία.

Το χρονικό

Ομάδες έρευνας και διάσωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τουριστικό υποβρύχιο με πέντε επιβαίνοντες, που επρόκειτο να κάνει περιήγηση στο θρυλικό ναυάγιο. Η επαφή με τον Τιτάνα, όπως ονομάζεται το σκάφος, χάθηκε μία ώρα και 45 λεπτά με την κατάδυσή του το απόγευμα της Κυριακής.

Οι επιβάτες του Τιτάνα είχαν πληρώσει 250.000 δολάρια ο καθένας για να θαυμάσουν από κοντά το κουφάρι του Τιτανικού.

Με μήκος 6,7 μέτρων και βάρος 10 τόνων το υποβρύχιο σκάφος διαθέτει κάμερες, φώτα και σαρωτές ενώ χρησιμοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία Starlink του Ιλον Μασκ για την επικοινωνία του. Χρειαζόταν περίπου δύο ώρες για να καταδυθεί 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού, όπου βρισκόταν το ιστορικό ναυάγιο.

A search is underway for a submarine that went missing off the coast of Canada while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/OywFoG0YlB — Reuters (@Reuters) June 20, 2023

Τα σενάρια για την τύχη του υποβρυχίου

Όπως επισημαίνει το CNN παραθέτοντας τα ακόλουθα σενάρια:

Ένας μεγάλος κίνδυνος είναι η διακοπή ρεύματος, η οποία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει την απώλεια επικοινωνίας, δήλωσε ο Eric Fusil, ειδικός σε υποβρύχια και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας. «Ορισμένα υποβρύχια διαθέτουν γεννήτρια αλλά δεν είναι σαφές αν το σκάφος «Titan» είχε εφεδρικό σύστημα ενέργειας όταν χάθηκε από τα ραντάρ», πρόσθεσε. Ένα βραχυκύκλωμα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά στο τουριστικό υποβρύχιο, το οποίο όχι μόνο θα κατέστρεφε τα συστήματα επικοινωνίας του, αλλά θα προκαλούσε τοξικές αναθυμιάσεις σε έναν μικρό, κλειστό χώρο - ένα σημαντικό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες, υπογράμμισε ο Αυστραλός καθηγητής. Να έχει πλημμυρίσει. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που ελλοχεύει για όλα τα τουριστικά σκάφη που βρίσκονται κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού καθώς δέχονται τεράστια πίεση. Πάντως, το σκάφος «Titan» είναι εξοπλισμένο με ένα καινοτόμο σύστημα ασφαλείας που παρακολουθεί την πίεση στο σκάφος και ενεργοποιεί μια προειδοποίηση στον χειριστή του εάν εντοπιστούν προβλήματα. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να έχει παγιδευτεί κάπου. Με ισχυρά υποβρύχια ρεύματα και τα συντρίμμια του Τιτανικού στον πυθμένα του ωκεανού, υπάρχει πιθανότητα το υποβρύχιο να έχει παγιδευτεί ή μπλοκαριστεί στη διάρκεια της πορείας του, δήλωσε ο Eric Fusil.

OceanGate Expeditions, a company that deploys submersibles for deep sea expeditions, has confirmed that one of its submersibles is missing.



Video previously released shows one of the submersibles they use to view the wreck of the Titanic in the Atlantic.https://t.co/6jSmc8jiHw pic.twitter.com/tkuWRNGnD0 — Sky News (@SkyNews) June 19, 2023

Οι Αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής από τη διαχειρίστρια εταιρεία του υποβρυχίου, την OceanGate Expeditions, ότι αυτό έχει εξαφανιστεί, δήλωσε χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αντιναύαρχος Τζον Μάουγκερ του αμερικανικού λιμενικού.

«Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά» για να το εντοπίσουμε, τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση έρευνας διεξάγεται τόσο κάτω από το νερό όσο και στην επιφάνεια της θάλασσας, «περίπου 1.450 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Κοντ σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων».

«Είναι μια απομακρυσμένη περιοχή και είναι δύσκολο να διεξάγουμε έρευνα σε αυτή», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το υποβρύχιο διαθέτει οξυγόνο για να μπορεί να μείνει κάτω από τη θάλασσα για 96 ώρες. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το νερό ή αν έχει αναδυθεί και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Ο Μάουγκερ πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί βοήθεια και από εμπορικά πλοία.

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για τη βοήθεια που λάβαμε από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες ανοιχτής θαλάσσης, στις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την επαφή με το σκάφος», σημειώνει η OceanGate.

Στο λογαριασμό της στο Τwitter η Action Aviation έχει αναρτημένη την είδηση της έναρξης της αποστολής πριν από λίγες ημέρες, το εξής στο «Το υποβρύχιο είχε μια επιτυχημένη εκκίνηση».

RMS TITANIC EXPEDITION 2023



4am start this morning on the RMS Titanic Expedition Mission 5 with @oceangateexped. The sub had a successful launch and Hamish is currently diving.

Stay tuned for further updates!



@the_explorers_club @ActionAviation0 #titanic #titansub #discovery pic.twitter.com/qVGoYeHVwd — Action Aviation (@actionaviation) June 18, 2023

Δισεκατομμυριούχοι μεταξύ των επιβαινόντων

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος

Δεν είναι σαφές πόσες ώρες αυτονομίας οξυγόνου διαθέτει το βαθυσκάφος για να κρατηθεί το πλήρωμα στη ζωή. Σύμφωνα με το σάιτ της εταιρείας, το σκάφος Titan φέρεται να έχει 96 ώρες αυτονομίας.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στην αποστολή, σύμφωνα με τη Daily Mail, είναι ο δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, διευθύνων σύμβουλος της Acton Aviation στο Ντουμπάι.

Η οικογένεια του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Χάμις Χάρντινγκ το επιβεβαίωσε. Ο θετός του γιος έγραψε στο Facebook ότι ο Χάρντινγκ "αγνοείται σε υποβρύχιο" και ζήτησε "σκέψεις και προσευχές". Ο θετός γιος στη συνέχεια αφαίρεσε την ανάρτηση, επικαλούμενος σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας.

Ο ίδιος ο Χάρντινγκ είχε δημοσιεύσει στο Facebook μια μέρα νωρίτερα ότι θα βρισκόταν στο υποβρύχιο. Έκτοτε δεν υπήρξαν αναρτήσεις από τον ίδιο.

Οι ειδικοί λένε ότι τα συντρίμμια βρίσκονται σε τέτοια θέση που θα είναι μια δύσκολη αποστολή ανάσυρσης.

3 tugs seem headed to site of Titanic wreck, where a small submersible that takes paying tourists to view wreck has gone missing

AIS shows 3 tugs left 🇨🇦port St Johns, listing destination as Titanic wreck site & SAR.

3 vessels are Polar Prince, Kopit Hobson 1752, Horizon Arctic pic.twitter.com/TSO45EplMZ — MarineTraffic (@MarineTraffic) June 19, 2023

«Είναι πολύ ανησυχητικό. Θα μπορούσε να έχει εμπλακεί στα συντρίμμια του Τιτανικού, δεν ξέρουμε ακόμα. Το σημείο του ναυαγίου είναι πολύ μακριά από οπουδήποτε.

Η μόνη ελπίδα που έχει κανείς είναι ότι το μητρικό σκάφος θα έχει ένα εφεδρικό σκάφος που θα μπορεί να διερευνήσει αμέσως τι συμβαίνει», δήλωσε ο πρώην υποναύαρχος Chris Parry κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο Sky News.

Πακιστανός μεγιστάνας με τον 19χρονο γιο του ανάμεσα στους επιβάτες

Στο σκάφος βρίσκονταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο Πακιστάν, ο 48χρονος Σαχζάντα Νταούντ και ο 19χρονος γιος του Σουλεμάν.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η οικογένεια Νταούντ προσθέτοντας ότι «είμαστε ευγνώμονες για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι συνάδελφοι και οι φίλοι και θα θέλαμε όλοι να προσευχηθείτε για την ασφάλειά τους».

Η οικογένεια Νταούντ έχει στενούς δεσμούς με τη Βρετανία με έπαυλη στην περιοχή του Σάρεϊ. Ο 79χρονος Χουσέιν Νταούντ, ο πατέρας του Σαχζάντα και παππούς του Σουλεμάν, είναι ο επικεφαλής της εταιρείας Dawood Hercules Corporation που παράγει χημικά και της Engro Corporation που δραστηριοποιείται στον χώρο των λιπασμάτων, των τροφίμων και της ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της OceanGate Inc

Ο Στόκτον Ρας είχε εκπαιδευθεί ως πιλότος και είχε αναδειχθεί, μάλιστα, ως ο youngest jet transport rated pilot του κόσμου σε ηλικία 19 ετών.

Εκτός από ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OceanGate Inc, ο Ρας ίδρυσε και ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης OceanGate Foundation που είχε ως στόχο την αξιοποίηση της υποβρύχιας τεχνολογίας για νέες ανακαλύψεις στον τομέα της ιστορίας και της αρχαιολογίας.

Τον Φεβρουάριο ο Ρας είχε δηλώσει για την κατάδυση στον Τιτανικό ότι «αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η ομορφιά του ναυαγιού. Δεν είναι κάτι που νιώθεις σε ένα ναυάγιο. Είναι ένα υπέροχα όμορφο ναυάγιο».

Ο Γάλλος εξερευνητής

Ένα ακόμη πρόσωπο που πιστεύεται ότι επέβαινε στο τουριστικό υποβρύχιο ήταν ο Γάλλος εξερευνητής Πολ Ανρί Ναρζολέ, σύμφωνα με μια ανάρτηση που έκανε στα social media το περασμένο Σάββατο ο Χάμις Χάρντινγκ.

«Η ομάδα στο υποβρύχιο περιλαμβάνει ορισμένους θρυλικούς εξερευνητές, μερικοί από τους οποίους έχουν πραγματοποιήσει 30 καταδύσεις στον Τιτανικό από τη δεκαετία του '80, μεταξύ των οποίων και ο Π.Α. Ναρζολέ» έγραψε ο Χάρντινγκ σε ένα post στο Facebook, σύμφωνα με το CTV News.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής της Βοστόνης εχθές Δευτέρα, δεν δόθηκε στη δημοσιότητα κανένα από τα ονόματα των πέντε επιβατών του υποβρυχίου. Το CNN επιχείρησε να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ναρζολέ χωρίς αποτέλεσμα.

Είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα υποβρύχια Τιτάν δεν έχουν τρόπο να κατευθύνονται κάτω από το νερό. Αντ' αυτού, βασίζονται σε μηνύματα κειμένου από το μητρικό σκάφος, που τους δίνουν οδηγίες για το πού να πάνε. Πέρυσι, ένας δημοσιογράφος του CBS βρισκόταν στο μητρικό σκάφος όταν το υποβρύχιο ξέφυγε από την πορεία του. Εξαφανίστηκε για δυόμισι ώρες πριν επιστρέψει. Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έπαθε τίποτα.»

Το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων στον πυθμένα του Ατλαντικού. Βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές του Νιουφάουντλαντ του Καναδά.

Το επιβατηγό οχηματαγωγό, που ήταν το μεγαλύτερο πλοίο της εποχής του, προσέκρουσε σε παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη το 1912. Από τους 2.200 επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο πλοίο, περισσότεροι από 1.500 έχασαν τη ζωή τους.

Ο Τιτανικός έχει εξερευνηθεί εκτενώς από τότε που ανακαλύφθηκε το ναυάγιο το 1985.

