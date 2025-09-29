Την Τετάρτη στην Κοπεγχάγη η άτυπη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ

Την Τετάρτη πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια άτυπη Σύνοδος Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, με την ενίσχυση της κοινής άμυνας της Ευρώπης και τη στήριξη της Ουκρανίας να βρίσκονται στην ατζέντα.

«Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν σε μια άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν την ενίσχυση της κοινής άμυνας της Ευρώπης και τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα επανέλθουν και στα δύο θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Οκτωβρίου 2025», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην άτυπη συνάντηση θα προεδρεύσει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενώ χρέη οικοδεσπότη θα εκτελέσει η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πριν από τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρόπους για τη συνέχιση της οικονομικής, στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης στην Ουκρανία, ώστε να φτάσει στην ειρήνη με τη Ρωσία, με δίκαιους για εκείνη όρους.

«Μετά την πρόσφατη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, οι ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για τη συνέχιση της στήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων, μέσω της ενίσχυσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της χώρας και των βημάτων προς την ένταξή της.

Θα συζητηθεί, ακόμα, η ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου αρκετών κρατών μελών της ΕΕ από τη Ρωσία.

Στην Κοπεγχάγη, οι ηγέτες θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα μέτρα και για την επίτευξη του στόχου «Αμυντική Ετοιμότητα 2030». Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν, ιδίως, στην ταχεία ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων, στη στήριξη της ανατολικής πτέρυγας και στη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής εποπτείας και του συντονισμού.

Ο χάρτης πορείας για τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για την αμυντική ετοιμότητα θα παρουσιαστεί και συζητηθεί στην επίσημη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Οκτωβρίου 2025.