«Την Πέμπτη στη Γενεύη οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν», επιβεβαιώνει το Ομάν
22/02/2026 • 20:03
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη.

Ο ΥΠΕΞ, η χώρα του οποίου έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί «με μια θετική ώθηση για να γίνει ένα επιπλέον βήμα προς την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Μαζική κινητοποίηση της αεροπορίας των ΗΠΑ προς την Μέση Ανατολή

Εντωμεταξύ, συνεχίζεται η μετακίνηση αμερικανικών μαχητικών προς τη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.


Αμερικανικές πηγές εκτιμούν ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο λειτουργεί ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τη συμμόρφωσή της στους όρους που θέτει η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Clashreport στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την πορεία τους προς τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και ειδικών επιχειρήσεων έχει εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας, στην Ελλάδα.

