Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με αντικείμενο μια πιθανή πυρηνική συμφωνία, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Πάντως, το μέσο επικαλείται και μια τρίτη πηγή, η οποία ανέφερε ότι η εν λόγω συνάντηση αποτελεί το «καλύτερο δυνατό σενάριο για την επίλυση του ζητήματος», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ακόμα τίποτα δεν είναι οριστικό.

Αν τελικά πραγματοποιηθεί η συνάντηση, θα είναι η πρώτη χρονικά μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και τον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο. Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στον Κόλπο και με τον πρόεδρο Τραμπ να επιμένει ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η στρατιωτική σύγκρουση είναι μια γρήγορη συμφωνία.

Ο Αραγτσί δήλωσε σε ομιλία του τη Δευτέρα ότι το Ιράν είναι έτοιμο για μια διπλωματική λύση. «Ωστόσο, η διπλωματία είναι ασυμβίβαστη με την πίεση, τον εκφοβισμό και τη βία. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά της θα γίνουν σύντομα εμφανή», είπε.

Η μακροχρόνια απαίτηση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πυραυλικό του πρόγραμμα και τους «συμμάχους» του στην περιοχή, έρχεται σε αντίθεση με την πάγια θέση της Τεχεράνης ότι μόνο το πυρηνικό ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς ο Γουίτκοφ και ο Αραγτσί θα προσπαθήσουν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Γουίτκοφ θα αναχωρήσει στη συνέχεια για το Αμπού Ντάμπι, όπου την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχει συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.