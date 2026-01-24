Τριμερής για Ουκρανικό

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, θα γίνει την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος, χαιρετίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις διήμερες συνομιλίες, χθες και σήμερα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία.

«Είδαμε πολύ σεβασμό την αίθουσα μεταξύ των (δύο) πλευρών, επειδή πραγματικά αναζητούσαν λύσεις», είπε ο αξιωματούχος αυτός στους δημοσιογράφους, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

«Φτάσαμε σε πραγματικά ουσιαστικές λεπτομέρειες και την επόμενη Κυριακή, Θεού θέλοντος, θα γίνει άλλη μια συνάντηση στην οποία θα προωθήσουμε αυτή τη συμφωνία προς την τελική έγκρισή της», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο «δεν είναι πολύ μακριά» μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένης της προόδου που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθούν άλλες συζητήσεις.

Εποικοδομητικές επαφές ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκε στο Άμπου Ντάμπι και η δεύτερη μέρα των συνομιλιών της τριμερούς ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή.

Σκοπός της τριμερούς είναι να εξεταστούν τα επί μέρους θέματα της προτεινόμενης από τον Ντόναλντ Τραμπ συμφωνίας, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Μόσχα, με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε «ανοιχτή» στη συνέχιση του διαλόγου, προτείνοντας ως έδρα για τον επόμενο γύρο, την Κωνσταντινούπολη. Τελικά, ο επόμενος γύρος θα γίνει και πάλι στο Άμπου Ντάμπι,μετά από επιθυμία των ΗΠΑ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσαν όυι οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία κατά τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών, επικεντρώθηκαν σε εκκρεμότητες που αφορούν το ειρηνευτικό σχέδιο.

Το βασικό θέμα στην ατζέντα είναι το εδαφικό, για το οποίο η Ρωσία ζητά την παράδοση και των υπολοίπων εδαφών στο Ντονμπάς και οι εγγυήσεις ασφαλείας και το πώς θα εφαρμοστούν την επόμενη ημέρα.

Τόνισαν, δε, ότι οι συνομιλίες περιελάμβαναν «άμεση επαφή» μεταξύ αξιωματούχων και από τις δύο χώρες και διεξήχθησαν σε «εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα».

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης ημέρας των συνομιλιών, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ανοιχτός στη συνέχιση του διαλόγου, τονίζοντας ότι υπάρχει ήδη λίστα για τα θέματα που θα συζητηθούν. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τις επαφές με τη ρωσική πλευρά «εποικοδομητικές».

Πριν την έναρξη της τριμερούς στο Άμπου Ντάμπι, υπήρξε συνάντηση των Αμερικανών απεσταλμένων (Γουίτκοφ και Κούσνερ) με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Κρεμλίνο, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Διεθνείς εκτιμητές εικάζουν πως η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είναι πιο κοντά από ποτέ, ωστόσο η διαδικασία θα έχει διάρκεια και οι όποιες υπογραφές, θα πέσουν μετά από αρκετό διάστημα και αφού πρώτα έχει συμφωνηθεί και η παραμικρή λεπτομέρεια.

