Την αύξηση κατά 30% των εισαγωγών φυσικού αερίου εξετάζει η Ουκρανία

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά 30% μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στις υποδομές φυσικού αερίου της.

Η Χρίντσουκ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο ότι είχε συζητήσει με τις χώρες του G7 την αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν «σημαντικές» ζημιές στην παραγωγική ικανότητα φυσικού αερίου της Ουκρανίας, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Η Χρίντσουκ είπε ότι οι επιθέσεις στόχευαν τις περιφερειακές υποδομές φυσικού αερίου, καθώς και τις εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Πρόσθεσε ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Ρωσία βομβαρδίζει τακτικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από την εισβολή της το 2022.