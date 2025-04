TIME: Οι 100 πιο επιδραστικοί άνθρωποι στον κόσμο - Ανάμεσά τους δύο Έλληνες

Τη λίστα του με τους «100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο» για το 2025, παρουσίασε το περιοδικό Time, στην οποία εμφανίζονται μεταξύ άλλων και δύο Έλληνες.

Σύμφωνα με τους συντάκτες του περιοδικού, η λίστα περιλαμβάνει πολιτικούς, τεχνολογικούς επιχειρηματίες, μεγιστάνες των επιχειρήσεων, αλλά και διευθυντικά στελέχη και σταρ Χόλιγουντ.

The 2025 TIME100 is here: TIME's annual list of the world's most influential people https://t.co/O1HtHYtj1o

Ο ανταποκριτής του Time, Μπράιαν Μπένετ, πρότεινε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «κανένας άλλος σύγχρονος πρόεδρος δεν έχει καταφέρει να πάρει τόσο δυναμικά τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης», ενώ η Άλις Παρκ πέλεξε τον «ανατροπέα της δημόσιας υγείας» και υποστηρικτή του αντιεμβολιαστικού κινήματος, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ, ο οποίος, όπως αναφέρει, «ήδη ασκεί υπερβολικά μεγάλη επιρροή στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ».

Από την άλλη, ο Σάιμον Σάστερ, επίσης ανώτερος ανταποκριτής, επέλεξε τον δισεκατομμυριούχο της Tesla, Έλον Μασκ, σημειώνοντας πως η «μετεωρική του άνοδος διακόπτεται από ξεσπάσματα φρενήρους ενέργειας, τα οποία συνήθως εμφανίζονται όταν αναλαμβάνει μια νέα πρόκληση».

Φυσικά, ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ επιλέχθηκε από τον CEO της Dropbox, Ντριου Χιούστον, επαινώντας τον για το ότι «είχε το θάρρος να ποντάρει τολμηρά στο μέλλον», καθώς ο συνιδρυτής του Facebook «επένδυσε επιθετικά στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, στηρίζοντας τελικά την ταυτότητα της Meta σε ένα όραμα που οι άλλοι ακόμη δεν μπορούσαν να δουν».

Η δημιουργός τηλεοπτικών σειρών Σόντα Ράιμς πρότεινε τον «έξυπνο και διορατικό ηγέτη του streaming» Τεντ Σαράντος, τον Ελληνοαμερικανό CEO του Netflix, επειδή είναι «ατρόμητα έξυπνος, ατρόμητα καινοτόμος, ατρόμητα ειλικρινής».

Ο ηθοποιός Γουίλ Φάρελ επέλεξε τον δημιουργό του Saturday Night Live, Λόρνε Μάικλς, ο οποίος, όπως είπε, «καλλιεργεί νέο ταλέντο και δίνει σε ανερχόμενους κωμικούς τη δυνατότητα να εκφραστούν με τρόπους που δεν ήξεραν ότι ήταν εφικτοί», και ο σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον επέλεξε τον ηθοποιό Άντριεν Μπρόντι, σημειώνοντας ότι «έχει κερδίσει επάξια τον χαρακτηρισμό: "δεν τους φτιάχνουν πια έτσι"».

Ο δημιουργός τηλεοπτικών σειρών Ράιν Μέρφι επέλεξε τη γεμάτη ζωντάνια ηθοποιό Ντέμι Μουρ, η οποία όχι μόνο «διαμόρφωσε την ποπ κουλτούρα επί δεκαετίες», αλλά και «άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα», ενώ ο ηθοποιός Κρις Έβανς πρότεινε τη Σκάρλετ Γιόχανσον, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις πιο πολυδιάστατες, επιδραστικές και εμπορικά επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της».

Στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο βρίσκεται και ο Ντέμης Χασάμπης.

Google DeepMind CEO Demis Hassabis hopes that competing nations and companies can find ways to set aside their differences and cooperate on AI safety: "It's in everyone's self-interest to make sure that goes well."



Read his TIME100 interview: https://t.co/Het83vyEra pic.twitter.com/zdvKptmJKV