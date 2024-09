Time: «Σε μπελάδες» ο Τραμπ - Το εξώφυλλο του περιοδικού μετά το debate

Το πρώτο debate της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έπεισε τον διεθνή Τύπο ότι υποψήφια των Δημοκρατικών είναι ικανή να αντιστρέψει το αποτέλεσμα της «άβολης» τηλεμαχίας με τον πρώην υποψήφιο και πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλο του. Τις εκτιμήσεις για νίκη της Χάρις στο debate επιβεβαιώνει το εξώφυλλο του περιοδικού Time, το οποίο δείχνει τον Τραμπ εγκλωβισμένο σε μια ανηφόρα μέσα σε ένα αμαξίδιο του γκολφ, να αξιολογήσει την κατάσταση της υποψηφιότητάς του, και τη φράση «σε μπελάδες».

Το άρθρο του περιοδικού με τίτλο «Πώς η Κάμαλα Χάρις έβγαλε τον Ντόναλντ Τραμπ εκτός κούρσας» αναφέρεται στην τηλεμαχία αλλά και στην προεκλογική περίοδο μετά την αποχώρηση Μπάιντεν.

TIME’s new cover: How Kamala Harris knocked Donald Trump off course https://t.co/GrCofd8PKV pic.twitter.com/fQc1qrilpH