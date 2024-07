Τηλεοπτικό διάγγελμα Μπάιντεν την Τετάρτη: Θα μιλήσει για την απόφασή του να αποσυρθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα δώσει εξηγήσεις την Τετάρτη το βράδυ σχετικά με την απόφασή του να μην διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού διαγγέλματος, ανέφερε ο ίδιος την Τρίτη μέσω ανάρτησης στο Χ.

«Αύριο το βράδυ στις 20:00 [03:00 τα ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας], θα απευθύνω ένα διάγγελμα προς το έθνος από το Οβάλ Γραφείο για το τι πρόκειται να συμβεί και πώς θα ολοκληρώσω το έργο μου για τον αμερικανικό λαό», έγραψε στο Χ ο Μπάιντεν, ο οποίος αναρρώνει από την Covid-19.

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people.