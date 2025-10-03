Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ: Στο επίκεντρο Γάζα και αμυντική συνεργασία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του - στις 25 Σεπτεμβρίου - στην Ουάσινγκτον «ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Σε ανακοίνωσή της, η προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις στην τηλεφωνική επικοινωνία που ζητήθηκε από την αμερικανική πλευρά, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία λήψης μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας τους, κυρίως στον αμυντικό τομέα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Γάζα, ανέφερε η προεδρία, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν είπε στον Τραμπ πως η Τουρκία εργάζεται σκληρά για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή και καλωσορίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε αυτόν τον σκοπό.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Ερντογάν: «Υπενθύμισα στον Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα F-35»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε αναφορά την Τετάρτη στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 από το οποίο απεβλήθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία, επειδή προμηθεύτηκε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο, κατά τη δεξίωση στην Εθνοσυνέλευση για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».