Τηλεφωνική επικοινωνία Λούλα - Πούτιν για την ενίσχυση των δεσμών Βραζιλίας - Ρωσίας

Η ενίσχυση των δεσμών Βραζιλίας-Ρωσίας συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα ο εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Πούτιν τον συνεχάρη επίσης για τη νίκη του στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές.

«Μίλησα σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που με συνεχάρη για την εκλογική νίκη μου, μου ευχήθηκε καλή θητεία και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Λούλα, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου.

«Η Βραζιλία επιστρέφει, συνομιλεί με όλους και δεσμεύεται για έναν κόσμο χωρίς πείνα, με ειρήνη», πρόσθεσε, την ώρα που ο Πούτιν διεξάγει από τον Φεβρουάριο πόλεμο στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί η Ρωσία από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz.