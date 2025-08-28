Τηλ. επικοινωνία Ζελένσκι - Ερντογάν: Επί τάπητος διμερείς σχέσεις και Ουκρανικό

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας, καθώς και η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν δήλωσε ότι παρακολουθούν τις επαφές στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον και ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου με μια διαρκή ειρήνη, ενώ τόνισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας, παράλληλα με την εδραίωση της ειρήνης.