Tiffany's: Πυρκαγιά ξέσπασε στο εμβληματικό κοσμηματοπωλείο της Νέας Υόρκης (vids)

Πυρκαγιά ξέσπασε και κατέκαψε τμήματα του πρόσφατα ανακαινισμένου κτιρίου της Tiffany & Co. στην εμβληματική 5η Λεωφόρο του Μανχάταν το πρωί της Πέμπτης.

Φωτογραφίες από το διάσημο κατάστημα, το οποίο γειτνιάζει με τον Πύργο Τραμπ, δείχνουν τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν σε έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από το υπόγειο σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Τη φωτιά φέρεται να προκάλεσε βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή υψηλής τάσης.

Το ευτύχημα είναι πως δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, αλλά κάποιοι υπάλληλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9:30 π.μ. - την ώρα που το προσωπικό ετοιμαζόταν να ανοίξει το κατάστημα για τους πελάτες.

not the new tiffany building on 5th kinda being on fire or wherever all of this smoke comes from pic.twitter.com/HErK0yw05r