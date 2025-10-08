Σε λειτουργία τίθεται από την Κυριακή το νέο σύστημα βιομετρικών ελέγχων εισόδου, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών επισκεπτών, ταξιδεύουν προς και από την Ευρώπη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Reuters, το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) θα απαιτεί από όλους τους μη πολίτες της ΕΕ να καταχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των εικόνων του προσώπου τους, όταν εισέρχονται για πρώτη φορά στην περιοχή Σένγκεν - όλες οι χώρες της ΕΕ εκτός από την Ιρλανδία και την Κύπρο, καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Η συλλογή δεδομένων θα εισαχθεί σταδιακά στα συνοριακά σημεία διέλευσης και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως τις 10 Απριλίου 2026, δίνοντας στην ΕΕ την εμπιστοσύνη ότι δεν θα υπάρχουν μεγάλες ουρές στα σύνορα.

Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτές τις αλλαγές

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα καταργήσει την απαίτηση για χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και, αντ' αυτού, θα δημιουργήσει ψηφιακά αρχεία που θα συνδέουν ένα ταξιδιωτικό έγγραφο με την ταυτότητα ενός ατόμου χρησιμοποιώντας βιομετρικά στοιχεία.

Η ΕΕ επιθυμεί να εκσυγχρονίσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της, να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση, να καταπολεμήσει την απάτη ταυτότητας και να εντοπίσει όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα.

Θα παρακολουθεί εάν τα άτομα που ταξιδεύουν στην Ένωση χωρίς βίζα τηρούν τον κανόνα της διαμονής έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Τι θα συμβεί;

Όσοι φτάνουν για πρώτη φορά στον χώρο Σένγκεν θα πρέπει να σαρώσουν τα διαβατήριά τους, να καταχωρίσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και να υποβληθούν σε σάρωση προσώπου.

Κατά την αναχώρηση, τα στοιχεία των ταξιδιωτών θα ελέγχονται σε σχέση με τη βάση δεδομένων EES, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τα χρονικά όρια παραμονής και να καταχωριστεί η αναχώρηση.

Για τα επόμενα ταξίδια θα απαιτείται μόνο βιομετρική επαλήθευση του προσώπου.

Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα πρέπει να καταχωριστούν στο EES, αλλά θα φωτογραφηθούν μόνο. Οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να πληρώσουν για το EES.

Πού θα γίνονται οι έλεγχοι

Κατά την άφιξη σε διεθνή αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και οδικά συνοριακά σημεία διέλευσης στην περιοχή Σένγκεν θα γίνονται οι έλεγχοι. Ωστόσο, στο λιμάνι του Ντόβερ, στον τερματικό σταθμό Eurotunnel στο Φόλκστοουν και στον τερματικό σταθμό Eurostar στο Λονδίνο St Pancras, θα απαιτείται εγγραφή στο EES κατά την αναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την επίβλεψη των γαλλικών συνοριακών αρχών. Οι ταξιδιώτες που φτάνουν στον προορισμό τους δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν ξανά στον έλεγχο μέχρι την αναχώρησή τους.

Η εφαρμογή του EES συνεπάγεται καθυστερήσεις στα σύνορα;

Επειδή το EES εισάγεται σταδιακά, η ΕΕ είναι βέβαιη ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές διαταραχές. Οι συνοριακοί υπάλληλοι θα μπορούν να αναστείλουν τους ελέγχους για σύντομα χρονικά διαστήματα, εάν ο χρόνος επεξεργασίας γίνει υπερβολικά μεγάλος.

Τόσο στο λιμάνι του Ντόβερ όσο και στον τερματικό σταθμό Eurotunnel στο Φόλκστοουν, μόνο η κυκλοφορία φορτηγών και λεωφορείων θα υπόκειται σε ελέγχους EES από τις 12 Οκτωβρίου.

Οι έλεγχοι επιβατικών οχημάτων θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο στο Ντόβερ και μέχρι το τέλος του έτους στο Eurotunnel. Η Eurostar έχει δηλώσει ότι θα εισαγάγει σταδιακά τις νέες συνοριακές διαδικασίες.

Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση έχει συμβουλεύσει τους ταξιδιώτες να υπολογίζουν περισσότερο χρόνο για τα ταξίδια τους, καθώς τα νέα συστήματα της ΕΕ αρχίζουν να εφαρμόζονται, ενώ η Βρετανική Ένωση Οδικών Μεταφορών (Road Haulage Association) έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να υπάρχουν μεγαλύτερες αναμονές σε περιόδους αιχμής.

Η μεγάλη δοκιμασία θα είναι η κυκλοφορία κατά τις διακοπές του Πάσχα του 2026 και το επόμενο καλοκαίρι, όταν πολλές οικογένειες θα ταξιδέψουν για πρώτη φορά μετά την εισαγωγή του EES.

Περισσότερες αλλαγές το 2026

Το EES είναι ο πρόδρομος ενός άλλου συστήματος που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2026, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS).

Οι πολίτες που δεν ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν θα πρέπει τότε να υποβάλουν αίτηση για άδεια ETIAS, να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το ταξίδι τους και να καταβάλουν τέλος 20 ευρώ πριν από το ταξίδι τους.

Η άδεια θα ισχύει για τρία χρόνια ή μέχρι τη λήξη του διαβατηρίου, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Από τον Απρίλιο, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες στη Βρετανία πρέπει να αγοράζουν εκ των προτέρων ηλεκτρονική άδεια για τα ταξίδια τους.