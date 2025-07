Έρευνα - ΗΠΑ

Τα ποσοστά αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν χαμηλά (51%), καθώς δέχεται θετικές αλλά και αρνητικές κριτικές για την αυστηρή πολιτική του σε θέματα μετανάστευσης, την οικονομική διαχείριση και την εξωτερική πολιτική, πέντε μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Η δημοτικότητα του στον τομέα της οικονομίας, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, φαίνεται να έχει βελτιωθεί ελαφρώς μετά το πλήγμα που δέχτηκε από τις χαοτικές κινήσεις στους δασμούς και τις απώλειες στο χρηματιστήριο, αν και παραμένει σε μεγάλο βαθμό αρνητική. Επίσης, η υποστήριξη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, αν και παραμένει το ισχυρότερο θέμα του, έχει δείξει σημάδια εξασθένησης καθώς επιδιώκει την εκπλήρωση της προεκλογικής του υπόσχεσης για μαζικές απελάσεις.

An update on polling averages this week indicates a softening of public opinion towards Trump and the direction of the country as a whole. Trump has recovered from the majority of last week's losses in approval and favorability.



