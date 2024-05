Κηδεία Ραΐσι

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Τεχεράνης για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής στον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή σε δυστύχημα με ελικόπτερο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Κρατώντας πορτρέτα του εκλιπόντα προέδρου και ιρανικές σημαίες, το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ηγήθηκε της προσευχής στην εξόδιο ακολουθία για τον Ραϊσί και τους επτά άλλους ανθρώπους, τα φέρετρα των οποιών ήταν σκεπασμένα με την ιρανική σημαία. «Ω Αλλάχ, μόνο καλό είδαμε από αυτόν», είπε ο Χαμενεΐ στη διάρκεια της προσευχής, ενώ ο εκτελών χρέη προσωρινού προέδρου, Μοχάμαντ Μοχμπέρ, που στεκόταν δίπλα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στη συνέχεια, ο κόσμος μετέφερε τα φέρετρα στους ώμους του φωνάζοντας «Θάνατος στους Αμερικανούς» και τα φόρτωσε σε ένα ρυμουλκούμενο όχημα, για να ακολουθήσει πομπή στο κέντρο της Τεχεράνης προς την πλατεία Αζάντι, εκεί που ο Ραϊσί συνήθιζε να μιλάει στο παρελθόν, απευθυνόμενος στους Ιρανούς πολίτες.

Παρόντες στην τελετή ήταν κορυφαίοι ηγέτες των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, καθώς και ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με την ιρανική κυβέρνηση.

«Έρχομαι στο όνομα του παλαιστινιακού λαού, στο όνομα των αντιστασιακών φατριών της Γάζας... για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Χανίγια, ο οποίος περιέγραψε και την τελευταία του συνάντηση με τον Ραϊσί, στη διάρκεια της οποίας ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε πως «το παλαιστινιακό παραμένει το βασικό ζήτημα του μουσουλμανικού κόσμου», ο οποίος «πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους Παλαιστίνιους για την απελευθέρωση της γης τους».

