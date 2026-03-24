Τελ Αβίβ: Πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους, έξι τραυματίες

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Τελ Αβίβ, έπειτα από νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν λίγο μετά τις 7 το πρωί (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης στο κεντρικό Τελ Αβίβ μετά την τελευταία ομοβροντία πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη.
Η ισραηλινή υπηρεσία επειγόντων περιστατικών γνωστοποίησε ότι απέστειλε διασωστικά συνεργεία σε διάφορες τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου καταγράφηκαν επιπτώσεις από την επίθεση.
Air raid sirens sounded across Tel Aviv and other areas as Iran launched a fresh retaliatory missile barrage, with smoke seen in the city after reported impacts and falling shrapnel ⤵️ pic.twitter.com/VXAD48KIAD— Anadolu English (@anadoluagency) March 24, 2026