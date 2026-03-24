Τελ Αβίβ: Πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους, έξι τραυματίες
Reuters
Reuters

Τελ Αβίβ: Πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους, έξι τραυματίες

24/03/2026 • 08:19
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
24/03/2026 • 08:19
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Τελ Αβίβ, έπειτα από νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν λίγο μετά τις 7 το πρωί (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης στο κεντρικό Τελ Αβίβ μετά την τελευταία ομοβροντία πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη.

Η ισραηλινή υπηρεσία επειγόντων περιστατικών γνωστοποίησε ότι απέστειλε διασωστικά συνεργεία σε διάφορες τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου καταγράφηκαν επιπτώσεις από την επίθεση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΙΡΑΝ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ