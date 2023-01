Eπίθεση drone σε στρατιωτικό εργοστάσιο στο Ιράν: Αντιδράσεις Τεχεράνης και Μόσχας

Το Ιράν κάλεσε σήμερα τον επιτετραμμένο της Ουκρανίας στην Τεχεράνη για τα σχόλια της χώρας του σχετικά με την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε στρατιωτικό εργοστάσιο στην κεντρική ιρανική επαρχία Ισφαχάν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Στην Ουκρανία, η οποία κατηγορεί το Ιράν ότι προμηθεύει εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία για επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων σε ουκρανικές πόλεις μακριά από το μέτωπο, ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε το περιστατικό άμεσα με τον πόλεμο εκεί.

«Εκρηκτική νύχτα στο Ιράν. Σάς προειδοποιήσαμε», έγραψε ο Μιχαίλο Ποντόλιακ στο Twitter την Κυριακή.

War logic is inexorable & murderous. It bills the authors & accomplices strictly.

Panic in RF - endless mobilization, missile defense in Moscow, trenches 1000 km away, bomb shelters preparation.

Explosive night in Iran - drone & missile production, oil refineries.

🇺🇦 did warn you