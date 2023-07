Ταραχές στη Γαλλία: Έρευνα για απόπειρα φόνου μετά την επίθεση διαδηλωτών σε σπίτι δημάρχου

Ο τοπικός εισαγγελέας δήλωσε πως άρχισε έρευνα για απόπειρα φόνου όσον αφορά το γεγονός που έλαβε χώρα στην οικία του δημάρχου της μικρής πόλη Λ' Άι-λε-Ροζ, κοντά στο Παρίσι, που έγινε στόχος επίθεσης με όχημα τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στη διάρκεια της πέμπτης συναπτής ημέρας ταραχών στη Γαλλία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη νομαρχία και τον ίδιο τον δήμαρχο.

#BREAKING: Rioters in France rammed a car into the home of the mayor of a town south of Paris, injuring his wife and one of his children - later set the house on fire pic.twitter.com/xE5Vqw0PBc