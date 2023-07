Γαλλία: 45.000 αστυνομικοί στους δρόμους, ποινή φυλάκισης για τους γονείς των ανήλικων που συμμετέχουν στα επεισόδια

Την κινητοποίηση 45.000 αστυνομικών, για μια ακόμα νύχτα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια στις μεγάλες πόλεις, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανάν, ενώ έκανε γνωστό πως ενισχύσεις θα σταλούν στη Μασσαλία και τη Λυών.

Αν δεν έχει αποφασιστεί ακόμα η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, είναι ένα ενδεχόμενο που παραμένει στο τραπέζι, όσο η ένταση δεν αποκλιμακώνεται.

Μετά από τις λεηλασίες τη νύχτα της Παρασκευής, ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσί, ζήτησε να σταλούν στην πόλη του αστυνομικές ενισχύσεις.

Η αστυνομία προχώρησε σε 1.311 συλλήψεις τη νύχτα της Παρασκευής, με το 30% των συλληφθέντων να είναι, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ερίκ Ντιπόντ-Μορετί, ηλικίας κάτω από 18 ετών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι γονείς που αφήνουν τα ανήλικα παιδιά τους να κυκλοφορούν τη νύχτα και να λαμβάνουν μέρος στα επεισόδια, θα κινδυνεύουν με φυλάκιση δύο ετών και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

«Μου φαίνεται απαραίτητο να υπενθυμίσω πως οι γονείς που δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, που τα αφήνουν να γυρνούν τη νύχτα γνωρίζοντας που πάνε και είναι 13, 14 ετών, κινδυνεύουν με 2 χρόνια φυλάκιση και 30.000 πρόστιμο», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους γονείς να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι.

«Είναι σαφές ότι το περιβάλλον που ζούμε, το βλέπουμε, είναι αποτέλεσμα οργανωμένων, βίαιων και εξοπλισμένων ενίοτε ομάδων, τις οποίες καταδικάζουμε, τις οποίες συλλαμβάνουμε και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά και πολλών νέων. Το ένα τρίτο των συλληφθέντων το τελευταίο βράδυ είναι νέοι, ορισμένες φορές πολύ νεαρής ηλικίας», δήλωσε ο Μακρόν, μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών την Παρασκευή.

Απηύθυνε έκκληση σε «όλους τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους». «Είναι ευθύνη των γονιών να τα κρατήσουν σπίτι. (...) Η πολιτεία δεν έχει σκοπό να τους υποκαταστήσει», συνέχισε.

Σημειώνεται ότι ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι αναβάλλει επ' αόριστον το προγραμματισμένο για την Κυριακή ταξίδι του στη Γερμανία λόγω της έκρυθμης κατάστασης.

Ο 17χρονος Ναέλ Μερζούκ, αλγερινής και μαροκινής καταγωγής, πυροβολήθηκε από αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου στο παρισινό προάστιο της Ναντέρ την περασμένη Τρίτη.

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στο τζαμί της Ναντέρ για την κηδεία του 17χρονου το απόγευμα της Κυριακής, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ».

Σύμφωνα με τη «Le Monde», τη νεκροφόρα συνόδευσαν στον δρόμο για το νεκροταφείο νέοι με μηχανάκια.

Στην είσοδο του νεκροταφείου, δεκάδες άνθρωποι στέκονταν κατά μήκος του δρόμου, περιμένοντας να φτάσει η σορός του εφήβου. Πολλοί από τους πενθούντες προέρχονταν από τη μουσουλμανική κοινότητα.

Ο νεαρός ετάφη στο νεκροταφείο Mont Valerien μετά την προσευχή στο τέμενος Ibn Badis. Η τελετή ήταν ιδιωτική και οι δικηγόροι της μητέρας του Ναχέλ ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να μείνουν μακριά.

Ένας νεαρός που ισχυρίζεται ότι ήταν παρών στο αμάξι με τον 17χρονο Ναέλ, όταν αυτός σκοτώθηκε από σφαίρα αστυνομικού, δημοσίευσε ένα ηχογραφημένο μήνυμα όπου περιγράφει τι ακριβώς συνέβη στο αιματηρό περιστατικό που πυροδότησε εξέγερση εθνικών διαστάσεων στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το Sky News, o νεαρός άνδρας, που πόσταρε το μήνυμά του στα social media, λέει ότι θέλει να μαθευτεί η αλήθεια γιατί «κυκλοφορούν πολλά ψέματα» για το περιστατικό που σημειώθηκε στην Ναντέρ, μια μικρή πόλη στα περίχωρα του Παρισιού, το πρωί της 27ης Ιουλίου.

