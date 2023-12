Τανζανία: Τουλάχιστον 47 νεκροί από κατολισθήσεις

Σαράντα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 85 τραυματίστηκαν από κατολισθήσεις στη βόρεια Τανζανία.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν από το Σάββατο την πόλη Κάτες, στη βόρεια Τανζανία, σχεδόν 300 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας Ντοντόμα, προκαλώντας κατολισθήσεις οι οποίες παρέσυραν κατοικίες.

«Ο απολογισμός αυξάνεται σε 47 νεκρούς και 85 τραυματίες», δήλωσε η επίτροπος της περιφέρειας Μανυάρα, η Κάθμπερτ Σεντίγκα, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 20 νεκρούς.

Update: At least 20 people have reported dead following the floods in Hanang, Tanzania 🇹🇿 pic.twitter.com/48MY8wC2nU