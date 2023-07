Οι αρχές του υπουργείου Ηθών του Αφγανιστάν έβαλαν φωτιά σε κατασχεμένα μουσικά όργανα και εξοπλισμό στην επαρχία Χεράτ το Σαββατοκύριακο, θεωρώντας τη μουσική ανήθικη.

«Η προώθηση της μουσικής προκαλεί ηθική διαφθορά και το παίξιμό της θα κάνει τους νέους να παραστρατήσουν", δήλωσε ο Aziz al-Rahman al-Muhajir, υπεύθυνου του υπουργείου για την προώθηση της αρετής και την προστασία των ηθών.

The #Taliban (new friends of the #Russian Federation) confiscated and burned musical instruments in one of the provinces of #Afghanistan. pic.twitter.com/KVKa31rm0g