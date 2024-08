Ταϊλάνδη: Εννέα νεκροί από την κατολίσθηση στο Πουκέτ (vid&pics)

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη ορισμένων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στη νήσο Πουκέτ, ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Τα περισσότερα θύματα είναι μετανάστες από τη Μιανμάρ, που εργάζονταν σε τουριστικά καταλύματα. Μεταξύ των νεκρών είναι επίσης ένα ζευγάρι Ρώσων παραθεριστών, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του νησιού, Κουντές Να Νονγκάι, προσθέτοντας ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των υπολοίπων θυμάτων.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση κατά την περίοδο των μουσώνων. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών προειδοποίησε τους πολίτες σε 43 επαρχίες της Ταϊλάνδης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από αύριο Σάββατο μέχρι την 30η Αυγούστου, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων.

🚨🇹🇭 Eight people, including two #Russian, died in Phuket, #Thailand after a landslide. The search for the missing is still underway.#landslide | #น้ำท่วม | #ดินถล่ม



It all happened in the Muang area, the southern part of Phuket, where the historical and cultural center of the… https://t.co/MhwiPeFILE pic.twitter.com/joaf0Dg1iO