Ισλανδία: Φόβοι για ρύπανση από αέρια μετά την έκρηξη ηφαιστείου - Εκκενώθηκε δημοφιλές θέρετρο (vid)

Ένα ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία εκτοξεύει λάβα και καπνό για δεύτερη ημέρα, την Παρασκευή σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας, εγείροντας φόβους για το ενδεχόμενο ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα ηφαιστειακά αέρια, ώρες αφότου η έκρηξη οδήγησε στην εκκένωση ενός κοντινού πολυτελούς θέρετρου.

Συντριβάνια λάβας διακρίνονταν να εξακοντίζονται με φόντο τον νυχτερινό ουρανό, μετά την έκρηξη στη χερσόνησο Ρέκιανες, την Πέμπτη, όμως η ροή της λάβας από το ηφαίστειο έχει έκτοτε επιβραδυνθεί, δήλωσε η Ρίκε Πέντερσεν, επικεφαλής του Σκανδιναβικού Κέντρου Ηφαιστειολογίας.

«Αυτή είναι μια χαρακτηριστική αρχή μιας έκρηξης», σημείωσε. «Στην αρχή καταγράφουμε υψηλούς πίδακες λάβας και μεγάλη ισχύ και πολύ γρήγορα αυτή η δραστηριότητα ελαττώνεται, όμως αυτό δεν μας λέει κάτι σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει» το φαινόμενο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα ηφαιστειακά αέρια που εκλύθηκαν από την έκρηξη θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τον άνεμο προς τα νότια και νοτιοανατολικά.

The earth burst open last night here in Iceland. Here are few clips that I captured at the eruption site🌋 #iceland #Volcano #eruption pic.twitter.com/Wfe5y4bQVe