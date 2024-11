Ταϊβάν: Καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Κονγκ-ρέι - Δύο νεκροί, πάνω από 500 τραυματίες (pics&vids)

Ένας από τους πιο ισχυρούς τυφώνες που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες έπληξε την Ταϊβάν, που άφησε πίσω του δυο νεκρούς και πάνω από 500 τραυματίες.

Ο τυφώνας Κονγκ-ρέι, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 184 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, έφθασε πάνω από το έδαφος το απόγευμα της Πέμπτης, στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου, και κατόπιν έπληξε όλη την Ταϊβάν, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στύλος του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού στην Ταϊπέι σκότωσε 48χρονο μοτοσικλετιστή, ενώ 56χρονη εποχούμενη σκοτώθηκε όταν έπεσε δέντρο πάνω στο όχημά της στην κομητεία Ναντού (κεντρικά), ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ενώ άλλοι 515 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν.

