Ταγιάνι: ΕΕ και ΗΠΑ θα μπορούσαν να φτάσουν σε εμπορική συμφωνία μέχρι την 9η Ιουλίου

Πεπεισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ μπορούν να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία μέχρι την προθεσμία της 9ης Ιουλίου εμφανίστηκε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Συγκεκριμένα, ο Ταγιάνι ανέφερε σε δηλώσεις του ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών «δεν πάνε άσχημα» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία στη βάση δασμών 10% μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Μαΐου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προχωρήσει γρήγορα στις εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα χρειαστεί χρόνο έως τις 9 Ιουλίου – την αρχική προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις – προκειμένου να «επιτευχθεί μια καλή συμφωνία».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η φον ντερ Λάιεν είχε αναφέρει ότι είχε μια «καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η επικοινωνία αυτή έγινε μετά τη δήλωση του Τραμπ, στην οποία εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων και απείλησε να επιβάλει δασμούς 50% σε όλα τα προϊόντα της ΕΕ από την 1η Ιουνίου.

Στις αρχές Απριλίου, ο ίδιος ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία 90 ημερών για την ολοκλήρωση των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η οποία λήγει στις 9 Ιουλίου.

«Καλή τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X. «Η Ευρώπη είναι έτοιμη να προωθήσει τις συνομιλίες γρήγορα και αποφασιστικά. Για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, θα χρειαστούμε χρόνο έως τις 9 Ιουλίου».

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.