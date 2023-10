Α. Ταγιάνι από το Ισραήλ: Προτεραιότητα της Ιταλίας η διάσωση των ομήρων

«Η προτεραιότητα για την χώρα μας είναι η διάσωση των αγνοουμένων, δεν πρόκειται για στρατιώτες και είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι», δήλωσε ο Ιταλός υπουργών Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, μετά την άφιξή του στο Ισραήλ όπου θα έχει συναντήσεις με πολιτικούς ιθύνοντες της χώρας και με τους συγγενείς των τριών ιταλοϊσραηλινών αγνοουμένων, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε αυτούς τους αθώους πολίτες. Απ' ό,τι γνωρίζουμε στην Λωρίδα της Γάζας υπάρχουν ακόμη δέκα Ιταλοί και κατευθύνονται προς το Νότο», συμπλήρωσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι, «το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί και η Ιταλία είναι βέβαιη ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να πλήξει μόνον την Χαμάς».

A Netivot ho incontrato il Ministro degli Esteri🇮🇱 @elicoh1. Hamas è come l'Isis, uccide come i nazisti. Sono terroristi assassini e vanno fermati. Tutta la mia vicinanza al popolo d'Israele, in particolare alle famiglie che hanno perso i loro cari e che ho potuto abbracciare. pic.twitter.com/23L3oOuXTb