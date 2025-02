Live οι γερμανικές εκλογές

Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) μέχρι τις 21:00 κερδίζει τις εκλογές με 28,6%, ενώ δεύτερο έρχεται το AfD με 20,4%, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του. Το SPD καταγράφει τη χειρότερη επίδοσή του με 16,2%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 13% και Die Linke με 8,5%.Στο όριο εισόδου στη Βουλή βρίσκονται FDP και BSW με 5%. Ανάγκη να σχηματιστεί «το συντομότερο δυνατό» κυβέρνηση με «σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία», αναφέρει ο Μερτς, ενώ ο Σολτς κάνει λόγο για πικρή ήττα. Πανηγυρισμοί από Βάιντελ.

Αναλυτικότερα, από την καταμέτρηση των ψήφων, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) κερδίζει τις εκλογές με 28,6% (+4,5 από το 2021), μένοντας ωστόσο μακριά από το όριο του 30%.

Στην δεύτερη θέση, όπως έδειχναν και όλες οι δημοσκοπήσεις, βρίσκεται η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 20,4% (+10), με το υψηλότερο ποσοστό στην 11ετή ιστορία της και στην τρίτη θέση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16,2% (-9,5), με την χειρότερη επίδοση της ιστορίας του.

Ακολουθούν οι Πράσινοι με 13% (-1,7), οι οποίοι παρότι συμμετείχαν στην κυβέρνηση κατάφεραν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους και η Αριστερά (Die Linke) με 8,5% (+3,6), η οποία αποτελεί μια από τις εκπλήξεις αυτών των εκλογών, καθώς μέχρι τον τελευταίο μήνα κινείτο κοντά στο 3%, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα με μια ιδιαίτερα δυναμική και νεανική καμπάνια, με κεντρικό πρόσωπο τη νέα 36χρονη αρχηγό Χάιντι Ράιχινεκ.

Ακριβώς στο όριο εισόδου στη βουλή με 5% (-6,4) βρίσκονται οι Φιλελεύθεροι (FDP), οι οποίοι θα πρέπει ακόμη να περιμένουν για να βεβαιωθούν ότι παραμένουν στην Bundestag, όπως και η νεοσύστατη Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) που βρίσκεται επίσης στο 5% στην πρώτη συμμετοχή της σε εθνικές κάλπες.

Πιθανοί κυβερνητικοί συνασπισμοί

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα, ο πιθανότερος κυβερνητικός συνασπισμός είναι μεταξύ CDU/CSU και SPD, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και από το πόσα κόμματα θα μπουν τελικά στην επόμενη βουλή. Σημειώνεται ότι για να επιτευχθεί ένας κυβερνητικός συνασπισμός με απόλυτη πλειοψηφία χρειάζονται το λιγότερο 316 έδρες.

Ξεκάθαρος κεριδσμένος φαίνεται να είναι το ακροδεξιό AfD, το οποίο διπλασίασε περίπου το ποσοστό του. Το πώς θα είναι η επόμενη κυβέρνηση θα μπορούσε να εξαρτηθεί από το νεοφιλελεύθερο FDP.

Εάν το κόμμα καταφέρει να ξεπεράσει το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στην Μπούντεσταγκ, η κατανομή των εδρών θα καταστήσει πιθανότατα αδύνατο για τις δύο κεντρώες δυνάμεις, το SPD και τη Χριστιανική Ένωση CDU/CSU, να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό.

Αυτό θα σήμαινε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα χρειαζόταν και πάλι τρία κόμματα για να επιβιώσει. Αλλά αν το FDP δεν τα καταφέρει, ένας «μεγάλος συνασπισμός» του CDU/CSU και του SPD θα ήταν ο πιο σταθερός από όλους τους πιθανούς συνασπισμούς.

Βάσει των exit polls στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, το ακροδεξιό AfD ήρθε πρώτο με 22%, μπροστά από το CDU/CSU με 18%, όπως και τους Πράσινους και το Die Linke με 16% έκαστο, ενώ στις ηλικίες 35-44, το AfD και το CDU/CSU ισοψήφησαν στο 25%, ακολουθούμενοι από τους Πράσινους με 15%.

Το CDU/CSU κέρδισε μεγάλα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες: ήρθε πρώτο τόσο στις ηλικίες 45-59 όσο και στις ηλικίες 60-69 με 33% των ψήφων, πολύ μπροστά από το AfD και το SPD αντίστοιχα, που πήραν ποσοστά 21%.

Αντίθετα, το SPD είχε καλύτερες επιδόσεις στις ψήφους των ηλικιωμένων, καθώς ήρθε δεύτερο σε δύο από τις μεγαλύτερες ηλικίες, 60-69 και 70-79.

Το Die Linke (Αριστερά) κέρδισε την ψήφο των νεότερων ψηφοφόρων 18-24 ετών με 25% των ψήφων, μπροστά από το ακροδεξιό AfD με 20% και το CDU/CSU με 13%.

21:20: Πέφτει στο 28,6% το CDU, αυξάνει τα ποσοστά του στο 20,4% το AfD

Σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα στις 21:00 ώρα Ελλάδας, το CDU πέφτει στο 28,6%, κάτω από το 29% που του έδιναν οι πρώτες δημοσκοπήσεις και από το 30% που θεωρούνταν στόχος, ενώ, αντίθετα, το ακροδεξιό AfD αυξάνει τα ποσοστά του στο 20,4%,

Εκτός φαίνεται να μένουν οι φιλελεύθεροι και η ξενοφοβική Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), καθώς δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν ακόμα ο 5%.

21:07 Μπέρμποκ: Χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση ως απάντηση στην άνοδο του AfD

Ισχυρή κυβέρνηση ως απάντηση στην ταχεία άνοδο του ακροδεξιού AfD ζήτησε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και στέλεχος των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ, αφήνοντας «ανοιχτό» το παράθυρο για τυχόν συνομιλίες συνασπισμού με το CDU/CSU. Οι Πράσινοι αναμένεται να καταλάβουν την τέταρτη θέση με 12,7%, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από το αποτέλεσμα του 2021.

21:02 Κορυφαίος Γερμανός της CSU δεν βλέπει συνασπισμό με τους Πράσινους

«Ο Μάρκους Σόντερ, πρωθυπουργός της Βαυαρίας και ηγετικό στέλεχος του κόμματος CSU, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως μια κυβέρνηση θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους Πράσινους.

Ο Σόντερ, ο οποίος είχε ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο συνασπισμού με τους Πράσινους πριν από τις πρόωρες εκλογές, επεσήμανε τις μεταναστευτικές πολιτικές του κόμματος, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των Συντηρητικών για σκληρότερη γραμμή.

20:52 Λίντνερ: Για το κακό αποτέλεσμα του FDP φταίει η έξοδος από τον συνασπισμό

«Πήραμε το πλήρες πολιτικό ρίσκο το περασμένο φθινόπωρο», ανέφερε ο επικεφαλής του FDP Κρίστιαν Λίντνερ - «και σήμερα πληρώνουμε το τίμημα. Το FDP ήθελε να δώσει στη χώρα μια νέα αρχή». «Αλλά αυτή η απόφαση ήταν η σωστή για τη Γερμανία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν το FDP θα καταφέρει να ξεπεράσει το φράγμα του 5% και να μπει στο γερμανικό Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Νοεμβρίου 2024, ο Λίντνερ απολύθηκε από τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς (SPD). Αυτό οδήγησε στη διάσπαση του συνασπισμού του SPD, των Πρασίνων και του FDP.

20:42 Κυρ. Μητσοτάκης: Μια αποφασιστική νίκη για τη Γερμανία και την Ευρώπη

«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη» χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ.

Ο κ.Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρόεδρο του CDU Φρίντριχ Μερτς Friedrich Merz και προσέθεσε: «Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά είναι η εξής:

«A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany's next chancellor».

20:40 Πιστόριους (SPD) για γερμανικές εκλογές: Καταστροφικό το εκλογικό αποτέλεσμα

Για «καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα» έκανε λόγο ο υπουργός 'Αμυνας και στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Μπόρις Πιστόριους και άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο σχετικά με τον μελλοντικό του ρόλο στο κόμμα.

Ο κ. Πιστόριους, τον οποίο πολλοί στο SPD προτιμούσαν ως υποψήφιο καγκελάριο αντί του Όλαφ Σολτς, δήλωσε ακόμη ότι θα συμμετέχει στην αντιπροσωπεία του κόμματός του σε περίπτωση που ο νικητής των εκλογών Φρίντριχ Μερτς επιθυμεί να ξεκινήσει συνομιλίες με το SPD για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα απέκλειε έναν συνασπισμό με τους Φιλελεύθερους (FDP), ο κ. Πιστόριους δήλωσε δηκτικά: «Το FDP μας διευκόλυνε να ξεπεράσουμε τον πόνο του αποχαιρετισμού. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον».

20:10 Χάμπεκ: Είμαι υπερήφανος για το αποτέλεσμα

Ο επικεφαλής των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε υπερήφανος για το αποτέλεσμα. «Είμαι περήφανος που ξεφύγαμε από το 10% και πήγαμε προς το αποτέλεσμα του 2021. Όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα» ανέφερε, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι μετείχαν σε αυτό.

Σύμφωνα με τον Χάμπεκ, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν δύσκολες και επίπονες πολιτικές διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

19:58 Ράιχινεκ: Ευγνώμων για το αποτέλεσμα της die Linke

Ενθουσιασμός στο επιτελείο της Αριστεράς με την Χάιντι Ράιχινεκ να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τους ψηφοφόρους και να επιμένει στο σύνθημα της «Αλλαγής» χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κυβέρνηση αν της ζητηθεί.

19:55 Στο 84% το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η προσέλευση των ψηφοφόρων αυξήθηκε σημαντικά. Το ARD και το ZDF αναφέρουν ποσοστό μεταξύ 83 και 84%. Η τελευταία φορά που σημειώθηκε υψηλότερο ποσοστό ήταν το 1987.

19:48 Σολτς: Φέρω την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στο ιστορικό χαμηλό ποσοστό που κατέγραψε Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16%, έκανε λόγο για «πικρό εκλογικό αποτέλεσμα» και δήλωσε ότι, όπως και το 2021 είχε συνεισφορά στο θετικό αποτέλεσμα και στη νίκη, έτσι και τώρα αναλαμβάνει την ευθύνη για το δυσμενές αποτέλεσμα.

«Έχουμε ένα πικρό αποτέλεσμα, είναι μία ήττα στις εκλογές και πρέπει να το διατυπώσω με σαφήνεια. Για μένα είναι σημαντικό ότι είναι ένα αποτέλεσμα από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε και να πάμε μπροστά, είπε ο Όλαφ Σολτς, ευχαριστώντας όσους μετείχαν στον προεκλογικό αγώνα.

«Οι Σοσιαλδημοκράτες έκαναν δυνατό αγώνα. Και για τον λόγο αυτό, με ένα τέτοιο αποτέλεσμα, σας ευχαριστώ για τη δραστηριοποίησή σας», είπε. Ο Όλαφ Σολτς ανέφερε ότι την τελευταία φορά, το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο και είχε την ευθύνη, όπως και τώρα. Πάντως, συνεχάρη τους Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μερτς για τη νίκη στις εκλογές.

«Είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα και έχουμε μια παλιά δημοκρατική ιστορία. Για μένα, σε αυτή τη χώρα, υπάρχει ένα ακραίο δεξιό κόμμα, ένα τέτοιο αποτέλεσμα σαν αυτό που έλαβε σήμερα που δεν πρέπει να το δεχόμαστε», είπε και πρόσθεσε: «λέγαμε ανέκαθεν να μην υπάρξει συνεργασία με τους ακροδεξιούς. Εμμένουμε σε αυτό ως κόμμα και ελπίζουμε όλτι και όλοι οι άλλοι θα το τηρήσουν τα επόμενα χρόνια».

Αναφορά έκανε ο Όλαφ Σολτς στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Υποστηρίξαμε την Ουκρανία και υποστηρίξαμε να μην επεκταθεί ο πόλεμος», είπε.

«Είναι μεγάλη τιμή να είναι ένας ο 9ος καγκελάριος της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας και θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι την τελευταία στιγμή. Το οφείλω στους κατοίκους της χώρας, το οφείλω στο κόμμα μου», είπε, προσθέτοντας ότι πάντα το κόμμα ήταν ενωμένο σε δύσκολους καιρούς.

«Ελπίζω και στο μέλλον θα υπάρχει ένα ενωμένο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα», κατέληξε, λέγοντας ότι δεν είναι κάτι το αυτονόητο.

19:45 Μερτς: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας»

«Έχουμε κερδίσει τις εκλογές της σημερινής ημέρας», ανέφερε, φράση που έγινε δεκτή με χειροκροτήματα. «Κερδίσαμε τις εκλογές επειδή η συμμαχία συνεργάστηκε και προετοιμαστήκαμε πολύ καλά γι' αυτές τις εκλογές», ανέφερε ο επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν για το αποτέλεσμα αλλά και τη νεολαία.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας», τόνισε. Ο Μερτς ανέφερε ότι γνωρίζει την αποστολή του και ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα και εξέφρασε τον σεβασμό του προς τα άλλα κόμματα, παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό.

Τόνισε την ανάγκη να σχηματιστεί «το συντομότερο δυνατό» κυβέρνηση με «σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία», εξηγώντας ότι ο κόσμος δεν θα περιμένει πολύ για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα.

SPD: Παραδέχονται την ιστορική τους ήττα

Για ιστορική ήττα έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του SPD Ματίας Μιρς, που ανέφερε ότι είναι ένα «πικρό βράδυ» για το κόμμα του, στην πρώτη αντίδραση του SPD μετά τη δημοσιοποίηση των exit poll.

Ο Ματίας Μιρς ανέφερε ότι είναι η σειρά των Χριστιανοδημοκρατών να σχηματίσουν κυβέρνηση, ενώ η ευθύνη της διακυβέρνησης περνά στον αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς. Ο αξιωματούχος δεν ανέφερε αν οι Σοσιαλδημοκράτες θα μετέχουν στη νέα κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι τα μέλη του κόμματος θα έχουν τον τελευταίο λόγο.

19:26 Βάιντελ: Ήθελαν να μας διχοτομήσουν, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο

Η αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) χαιρέτισε το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος την Κυριακή, αφού τα exit polls του έδωσαν ποσοστό ρεκόρ 19,5-20% των ψήφων.

«Πετύχαμε ένα ιστορικό αποτέλεσμα», δήλωσε η υποψήφια του κόμματος Άλις Βάιντελ στους επευφημούντες οπαδούς της στη βραδιά των εκλογών του AfD στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι το αντιμεταναστευτικό κόμμα έχει πλέον “εδραιωθεί” στο πολιτικό τοπίο.



«Εμείς ως μοναδικό κόμμα διπλασιαστήκαμε σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Διπλασιάσαμε τη δύναμή μας» ανέφερε μετά την ανακοίνωση των exit polls.

«Ήθελαν να μας διχοτομήσουν, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο και θα πρέπει να πω το εξής: Προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε μία συμμετοχή στην κυβέρνηση, διότι η θέληση του λαού, η θέληση της Γερμανίας θα πρέπει να υλοποιηθεί και μία συμμετοχή μας στην κυβέρνηση θα είναι στόχος μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την επιθυμία του λαού» πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, η Αλίς Βάιντελ εξέφρασε τη φιλοδοξία του κινήματος της για μετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες του Μερτς, οι οποίοι ήρθαν πρώτοι λαμβάνοντας σχεδόν το 30% των ψήφων.

Θα τείνουμε πάντα το χέρι μας για να συμμετάσχουμε σε μια κυβέρνηση και για να ικανοποιήσουμε τη λαϊκή βούληση», δήλωσε η Βάιντελ, λέγοντας ότι θέλει κυρίως να «κλείσει τα σύνορα» στους αλλοδαπούς και να μειώσει τους φόρους. «Χρειαζόμαστε μια πολιτική αλλαγή, έχουμε τείνει το χέρι μας, πρέπει απλά να το πάρουν», τόνισε απευθυνόμενη στους συντηρητικούς, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν αποκλείσει να κυβερνήσουν με την AfD.