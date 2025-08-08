Πέντε πιθανά σενάρια παραθέτει το CNN σχετικά με το πώς θα μπορούσε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία ενώ σήμερα, Παρασκευή, εκπνέει και τυπικά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, στη Ρωσία, για εκεχειρία με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να αξιοποιήσει τη θέση του ως πρόεδρος των ΗΠΑ για να επιτύχει μια συμφωνία, πιστεύοντας ότι η έξι μηνών αδιαλλαξία της Μόσχας μπορεί να ξεπεραστεί με μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον ηγέτη του Κρεμλίνου. Φαίνεται να εξακολουθεί να πιστεύει ότι το Κρεμλίνο μπορεί να πεισθεί να σταματήσει τον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος ομόλογός του πρόσφατα υιοθέτησε τη μαξιμαλιστική θέση ότι ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός είναι ένας και ότι όπου πατάει το πόδι του ένας Ρώσος στρατιώτης, εκεί είναι η Ρωσία. Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη απορρίψει την ευρωπαϊκή πρόταση για εκεχειρία, προσφέροντας μόνο δύο μονομερείς, σύντομες και ασήμαντες παύσεις.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην πρώτη γραμμή σε μια καλοκαιρινή επίθεση που μπορεί να φέρει αρκετά κοντά τον Πούτιν στους στόχους του, ώστε οι διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο να αφορούν ένα πολύ διαφορετικό status quo στον πόλεμο.

Απίθανο σενάριο να συμφωνήσει ο Πούτιν σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός

Ως το πλέον απίθανο σενάριο είναι αυτό κατά το οποίο ο Πούτιν θα συμφωνήσει σε μια εκεχειρία στην οποία οι πρώτες γραμμές θα παραμείνουν ως έχουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Ουκρανία ζήτησαν ήδη μια τέτοια παύση τον Μάιο, υπό την απειλή κυρώσεων και η Ρωσία την απέρριψε. Μέχρι τον Οκτώβριο, τουλάχιστον, ο Πούτιν θα θέλει να πολεμήσει επειδή κερδίζει.

Παράταση με εκλογές στην Ουκρανία

Η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διπλωματία για να κάνει αυτά τα κέρδη μόνιμα. Ο Πούτιν θα μπορούσε να εγείρει το ενδεχόμενο εκλογών στην Ουκρανία και έτσι να αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι και ακόμη και να τον εκθρονίσει υπέρ ενός πιο φιλορώσου υποψηφίου.

Εμπλοκή του ΝΑΤΟ

Η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης προς την Ουκρανία βοηθά την πρώτη γραμμή τους επόμενους μήνες και οδηγεί τον Πούτιν να επιδιώξει διάλογο. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν ήδη διατυπώσει προχωρημένα σχέδια για την ανάπτυξη μιας «εγγυητικής δύναμης» στην Ουκρανία. Δεκάδες χιλιάδες ευρωπαϊκά στρατεύματα του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να βρίσκονται γύρω από το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις, κι αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να ελπίζει η Ουκρανία.

Ρωγμές στη Δύση

Ρωγμές στην ενότητα της Δύσης μπορεί να αφήσει η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν έστω κι αν βελτιώνει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας,. Η Ευρώπη δεν θα καταφέρει να ανατρέψει την ισορροπία χωρίς την αμερικανική υποστήριξη και το ΝΑΤΟ δεν καταφέρνει να δώσει μια ενιαία απάντηση. Αυτός είναι ο εφιάλτης της Ευρώπης, και το τέλος μιας κυρίαρχης Ουκρανίας.

Καταστροφή «Αφγανιστάν» για τον Πούτιν

Η Ρωσία θα μπορούσε να κάνει λάθη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων στρατιωτών την εβδομάδα, για σχετικά μικρά κέρδη, και βλέποντας τις κυρώσεις να διαβρώνουν τη συμμαχία με την Κίνα και τα έσοδα από την Ινδία. Ο Πούτιν θα μπορούσε να βρεθεί υπόλογος για το πώς το Κρεμλίνο απέρριψε τις διπλωματικές ευκαιρίες και προκάλεσε νέο «Αφγανιστάν». Ο Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές επιστρέφει στους παραδοσιακούς κανόνες εξωτερικής πολιτικής και αντίθεσης στη Μόσχα.

Τραμπ: Είμαι έτοιμος να δω τον Πούτιν ακόμη κι αν αυτός αρνηθεί συνάντηση με τον Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος ομόλογός του αρνηθεί να δει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιμένει πως θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με αυτόν.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο αν θεωρεί πως ο Πούτιν θα δεχόταν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι πριν δει τον ίδιο, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος απάντησε μονολεκτικά «όχι». Προτού προσθέσει πως «θέλουν να συναντήσουν εμένα, κι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός».

Την Πέμπτη, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «καταρχήν συμφωνία» να υπάρξει συνάντηση Πούτιν-Τραμπ «τις επόμενες ημέρες», όμως απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που επιθυμεί αυτός ο τελευταίος.

Για τις υπηρεσίες της ρωσικής προεδρίας δεν συντρέχουν οι «προϋποθέσεις» ώστε να οργανωθεί συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο «πολύ σύντομα». Θα ήταν η πρώτη μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η πιο πρόσφατη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν είχε γίνει το 2019, στο περιθώριο συνόδου της G20 στην Ιαπωνία.

Ο ρεπουμπλικάνος ξανάρχισε τις επαφές με τον Ρώσο ομόλογό του τρέφοντας την ελπίδα πως θα έβαζε έτσι γρήγορα τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά δεν κρύβει την «απογοήτευσή του» τις τελευταίες εβδομάδες για τις επιλογές του κ. Πούτιν.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε απευθύνει στη Ρωσία τελεσίγραφο, που τυπικά εξέπνεε σήμερα, να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος, επί ποινή πολύ σκληρών οικονομικών κυρώσεων αν δεν προχωρούσε.

Ερωτηθείς την Πέμπτη αν το τελεσίγραφο εξακολουθεί να ισχύει, ο Τραμπ φάνηκε να υπεκφεύγει προς το παρόν: «Θα εξαρτηθεί από τον Πούτιν, θα δούμε τι θα πει».