Η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει τα σοβαρά κενά στην άμυνά της, από δορυφορικές πληροφορίες έως αντιπυραυλικά συστήματα, ποντάροντας στις ΗΠΑ και στον Ντόναλντ Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. Όμως, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζουν νέα επίθεση και οι ειρηνευτικές προοπτικές μοιάζουν αμυδρές, οι Ευρωπαίοι παραδέχονται ότι χωρίς την αμερικανική ισχύ δεν μπορούν να ασκήσουν επαρκή πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, βλέποντας τα κρίσιμα κενά στις αμυντικές δυνατότητες των χωρών τους, εξακολουθούν να ελπίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεσή του να παράσχει στην Ουκρανία συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, ακόμη κι αν η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μοιάζει ολοένα και πιο απίθανη.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε δορυφορικές πληροφορίες και επιτήρηση, καθώς και σε ολοκληρωμένα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, τομείς τους οποίους η «Συμμαχία των προθύμων» ελπίζει να καλύψει με τη βοήθεια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα, το κόστος για να αντικατασταθούν οι συμβατικές αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή θα ανερχόταν στο 1 τρισ. δολάρια.

Οι ΗΠΑ παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων, κάτι που αποδείχθηκε κρίσιμο στην αντίδραση απέναντι στην εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, σημειώνει το Bloomberg. Η αντικατάσταση αυτών θα κόστιζε στην Ευρώπη 4,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση «Πρόοδος και Ελλείψεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα». Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν αυτές τις δυνατότητες στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ώστε ουκρανικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις να μπορούν να ειδοποιούνται για οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση.

«Αυτό πρέπει να αποτελεί μέρος της συμφωνίας, γιατί... χωρίς μάτια είσαι τυφλός», δήλωσε η Βερόνικα Στρομσικόβα, Γενική Διευθύντρια Ασφάλειας και Πολυμερών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχίας, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα στις συναντήσεις της συμμαχίας σε επίπεδο διευθυντών.